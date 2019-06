Nowe 22-calowe monitory dla profesjonalistów

Pierwszą propozycją spośród nowych modeli biurowych japońskiego producenta jest ProLite XU2292HS-B1, 22 calowy monitor w formacie 16:9 z matrycą w technologii IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). Zapewnia ona szerokie kąty widzenia i doskonałą reprodukcję kolorów, które są głębokie i żywe. Jasność wynosi 250 cd/m², zaś kontrast statyczny 1000:1. Panel charakteryzuje się bardzo szybkim jak na tego typu matrycę czasem reakcji na poziomie 4ms. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 75Hz. Urządzenie zostało wyposażone w technologię Flicker-free, która likwiduje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Ma też funkcję redukcji najbardziej szkodliwego dla wzroku niebieskiego światła. Monitor zaopatrzono w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort. Nie zabrakło również dwóch portów USB i wbudowanych głośników 2x1 W.

Pod względem designu monitor wyróżnia się swoimi smukłymi ramkami, które - pomijając walory estetyczne - pozwalają na bezproblemowe łączenie paneli w jeden duży ekran. Cena tego modelu wynosi 529 zł.

Kolejną nowość stanowi 22-calowy ProLite XUB2292HS-B1. Jego matryca odznacza się takimi samymi parametrami technicznymi, natomiast dodatkowo otrzymał funkcję Pivot i regulację wysokości stopki. Dzięki możliwości obrotu ekranu do trybu portretowego jest szczególnie polecany wszystkim osobom pracującym z edytorem tekstu lub arkuszami kalkulacyjnymi. Możemy go kupić w cenie 629 zł.

W ofercie iiyama znalazł się też monitor ProLite XU2294HSU-B1, również o przekątnej ekranu 22 cali. Wyposażono go w matrycę typu VA w formacie 16:9, gwarantującą szerokie kąty widzenia i realistyczne odwzorowanie barw. Panel oferuje rozdzielczość Full HD, a czas reakcji wynosi tu 4ms. Uwagę zwraca bardzo wysoki kontrast statyczny na poziomie 3000:1. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 75Hz, a zapewnia on jasność rzędu 250 cd/m². W tym modelu również nie zabrakło technologii Flicker-free i redukcji niebieskiego światła. Producent zaopatrzył go także w funkcję Advanced Contrast Ratio, automatycznie dostosowującą kontrast i jasność obrazu do oświetlenia w pomieszczeniu. Ma to kluczowe znaczenie szczególnie podczas grania i oglądania filmów. Do dyspozycji użytkownika są trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort, a także dwa porty USB. Jeśli ktoś nie lubi korzystać ze słuchawek, ucieszą go dwa wbudowane głośniki o mocy 1 W każdy. Cenę rynkową ustalono na poziomie 529 zł.

Możemy też zdecydować się na bliźniaczy model ProLite XUB2294HSU-B1 ze stopką z regulacją wysokości i Pivotem w cenie 599 zł.