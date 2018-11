Nowe UPS-y marki GT

Firma GT ma w ofercie ponad sześćdziesiąt modeli UPS-ów, których na przestrzeni lat sprzedała ponad dziesięć tysięcy sztuk, a z wykonanych analiz serwisowych ostatnich trzech lat wynika, iż bezawaryjność tych produktów wyniosła 99%.

W tym roku zaprezentowano zasilacze awaryjne GT S 33, o mocy 10kVA, 20KVA i 30kVA a niebawem dojdą jeszcze modele 40 i 60 KVA. W przypadku zainteresowania Klienta, firma może zapewnić opcję serwisu - 24h na następny dzień roboczy lub 24h 365 dni w roku w systemie on site.

Zasilanie non-stop

UPS-y GT S 33 posiadają najwyższej jakości komponenty, które przystosowane są do ciągłego działania pod pełnym obciążeniem. Urządzenie może pracować w trybie eko. Dzięki niemu oszczędzamy energię, ale nie rezygnujemy przy tym z zaawansowanych zabezpieczeń w przypadku nieoczekiwanych zaników, spadków, wzrostów czy zakłóceń napięcia sieciowego. W specjalnych zastosowaniach można użyć UPS-ów GT S 33 w trybie converter. Dzięki temu otrzymujemy stabilne zasilanie o wybranej częstotliwości: 50 lub 60 Hz niezależnie od częstotliwości sieci. UPS-y mogą pracować w układzie równoległym (do 6 jednostek), a dzięki zastosowaniu „mocnej" ładowarki dostarczą system z bardzo długim czasem podtrzymania.

Komunikacja na najwyższym poziomie

UPS-ami GT S 33 możemy sterować za pomocą wbudowanego panelu, który wyposażony jest w 7' wyświetlacz LCD oraz porty USB i RS232. Oprócz tego możemy zainstalować złącza ułatwiające zarządzanie. Przede wszystkim karta SNMP umożliwia zdalne sterowanie za pośrednictwem sieci lokalnej lub przeglądarki WWW. Możemy także wyposażyć UPS w opcjonalne złącza równoległe, AS400 lub przekaźnikowe. Dużym udogodnieniem i rzadko spotykanym rozwiązaniem w tej klasie urządzeń jest możliwość pracy dwóch kart komunikacji jednocześnie. Zasilacze możemy integrować z systemami bezpieczeństwa w przypadku pożaru lub zalania. Dzięki złączu EPO możliwe jest awaryjne zdalne wyłączenie.

Idealne rozwiązanie w przemyśle/ IT/ Medycyna

Zasilacze awaryjne GT S 33 przeznaczone są przede wszystkim do zapewnienia stabilnego zasilania w automatyce przemysłowej, data center oraz urządzeniach medycznych. Mogą także wspierać instalacje w inteligentnych budynkach czy instalacje IT. Seria GT S 33 charakteryzuje się zimnym startem, podwójnym wejściem oraz szerokim zakresem napięcia wejściowego od 190V do 485V. UPS-y potrafią automatycznie wykrywać częstotliwość, posiadają sprawność do 98% procent w trybie ECO, a kompaktowa obudowa (350 x 858 x 785) sprawia, że nie zajmują dużo miejsca w pomieszczeniu. GT S 33 posiada także automatyczną kontrolę obrotów wentylatorów (poziom hałasu nie przekracza 60 dB) w zależności od obciążenia oraz elastyczną konfigurację ilości baterii w stringu, która może wynosić 14, 16, 18 lub 20 sztuk.

Produkty z serii GT S 33

W ofercie Romi możemy znaleźć cztery nowe UPS-y z serii GT S 33. Różnią się przede wszystkim mocą.

● GT S 33 Tower 10KVA

● GT S 33 Tower 15KVA

● GT S 33 Tower 20KVA

● GT S 33 Tower 30KVA

Wszystkie modele posiadają deklarację zgodności CE. Każdy z nich oferuje 24-miesięczną gwarancję.