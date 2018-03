Nowe chłodzenie do komputerów z oknami

W Jonsbo CR-201 RGB Black na każdy dzień tygodnia możemy sobie ustawić inny kolor. Dla osób, które posiadają płytę główną z 4-pinowym portem RGB możliwe jest ustawianie koloru podświetlenia bezpośrednio za pomocą oprogramowania płyty głównej.

Dla ładnego wyglądu na cooler nałożona jest specjalna czarna farba, która nie przeszkadza w oddawaniu ciepła, ale to nie wszystko. Na topie chłodzenia mamy do czynienia z hartowanym szkłem, które dodaje jeszcze więcej elegancji całemu zestawowi.

Radiator w Jonsbo CR-201 RGB Black jest aluminiowo-miedziany, przez co możemy zamontować na niego procesory z TDP do 135W. Ustawiony jest on w kierunku tylnej części obudowy, co w połączeniu z sensownymi wymiarami pozwala nam unikać „kolizji" z wysokimi pamięciami RAM. W zestawie Jonsbo znajdziemy elementy montażowe do wszystkich najnowszych procesorów łącznie z AM4. Wentylator Jonsbo 120mm, który ma wbudowane japońskie podwójne łożysko kulkowe typu NMB. Zapewni nam to nie tylko cichą pracę, ale też długą żywotność całego chłodzenia.

Sugerowana cena detaliczna: 249zł brutto