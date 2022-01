Nowe dane sprzedaży smartfonów w Chinach

Wzrost po spadku

Sytuacja epidemiologiczna oraz spowodowane nią problemy z półprzewodnikami to główne przyczyny spadku sprzedaży w Państwie Środka.

Najnowsze wyniki opublikowane przez Chińską Akademię Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CAICT) pokazują, że niekorzystne statystyki sprzedaży poprawiają się. W ubiegłym roku krajowe dostawy smartfonów wyniosły 342,8 miliona, co oznacza wzrost o 15,9 proc. rok do roku. Jest to duży wzrost w porównaniu z 2020 rokiem, gdy w początkowej fazie paniki związanej z ogłoszeniem pandemii wiele rejonów Chin zostało odcięte od świata, a niektóre sektory gospodarki zamknięto.

Mimo to liczba sprzedanych smartfonów w 2021 r. jest niższa niż w roku 2019 (371,7 mln sztuk).

Jabłko na pierwszym miejscu

Z innych badań opublikowanych przez firmę badawczą Canalys wynika, że światowe dostawy smartfonów wzrosły w 2021 roku zaledwie o jeden procent i były ograniczone przez niedobory podzespołów oraz utrzymujący się stan pandemii.

Według raportu Canalys Apple odzyskał pierwsze miejsce jako największy na świecie gracz na rynku smartfonów z 22-procentowym udziałem w rynku, dzięki dużemu popytowi na iPhone'a 13. Za nim uplasował się południowokoreański Samsung z 20-procentowym udziałem w rynku.

fot. yang miao – Unsplash