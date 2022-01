Nowe dyski Corsaira do konsol PS5

Corsair Components oferuje szybkie dyski SSD przeznaczone do konsol Sony PlayStation 5. Urządzenie Corsair MP600 Pro LPX to odpowiednik dysku MP600 Pro XT do komputerów stacjonarnych. Oba urządzenia wyposażono w kontroler Phison z interfejsem PCIe 4.0 x4 i 176-warstwową pamięć 3D TLC NAND firmy Micron.

Dysk MP600 Pro LPX jest wydajnościowo zbliżony do Pro XT, ale jego gabaryty umożliwiają montaż w konsolach. Osiągnięto to poprzez obniżenie aluminiowego radiatora do 11 mm. Prędkość odczytu urządzenia to 7,1 GB/s, a zapisu 5,8 GB/s. Wytrzymałość produktu określono na 0,38 zapisu dziennie (DWPD) w okresie pięciu lat.

Dysk Corsair MP600 Pro LPX o pojemności 1 TB kosztuje 185 dolarów, a 2 TB 370 dolarów.

fot. Corsair