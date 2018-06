Nowe gamingowe monitory ASUS

Masz konsolę, szukasz monitora 4K UHD?

Chociaż granie na konsoli najczęściej odbywa się w salonie, to nie jest to jedyne miejsce, gdzie gracze lubią relaksować się z kontrolerem w dłoni. W wielu sypialniach, pokojach rozrywki, a nawet w niektórych biurach domowych można znaleźć konsole Xbox lub PlayStation. Te przestrzenie są z reguły mniejsze niż pokój stołowy, dlatego nie można w nich zainstalować gigantycznego telewizora. W praktyce, w pokojach niezdolnych do pomieszczenia tak ogromnego sprzętu, jak np. w sypialniach, najlepszym rozwiązaniem będzie monitor gamingowy,

Monitor do rozgrywki konsolowej CG32UQ został stworzony właśnie z myślą o zastosowaniu go w mniejszych przestrzeniach. 31,5 calowy w rozdzielczości 4K UHD wystarcza do gier typu Enhanced na Xbox oraz do rozgrywki na PlayStation. Obsługa technologii Adaptive Sync i HDR10 dodatkowo udoskonala wrażenia gamingowe i poziom rozrywki na różnych platformach, podczas gdy oświetlenie Halo Sync zapewnia reaktywną atmosferę rozciągającą się poza granice samego monitora.

Wysoka jakość

Gracze i profesjonalni użytkownicy zawsze chcą mieć tak dużą przestrzeń ekranową, na jaką tylko mogą sobie pozwolić. Wielkość ekranu musi jednak iść w parze z innymi funkcjami, w celu zapewnienia idealnych wrażeń podczas użytkowania. ASUS VG49V spełnia te wymogi oferując ogromny, 49 calowy ekran, który jest po brzegi wypełniony technologiami służącymi poprawie wrażeń podczas oglądania, niezależnie od tego, czy atakujesz w strzelance FPS przy częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz i wykorzystaniu technologii Adaptive Sync (FreeSync), czy też tworzysz piękną prezentację multimedialną do pracy.

Zastosowana w tym monitorze matryca VA oferuje współczynnik proporcji ekranu super-ultra-wide: 32:9 z zakrzywieniem na poziomie 1800R. Takie rozwiązanie sprawia, że boczne krawędzie są jeszcze bliżej oczu użytkownika i zapewnia bardzo wyciągające wrażenia podczas oglądania. Rozdzielczość 3840 x 1080 jest dokładnie dwa razy wyższa od rozdzielczości 1080p, dlatego została ona określona nazwą Double Full HD lub DFHD. Zapewnia ona dwa razy większą przestrzeń poziomą w porównaniu do monitora Full HD - co udostępnia użytkownikowi ogromną szerokość do maksymalnego rozszerzenia widoku podczas rozgrywki oraz przeglądania wielu otwartych okien i zakładek przeglądarki jednocześnie. Urządzenia zewnętrzne są podłączane za pośrednictwem zintegrowanego w monitorze VG49V gniazda DisplayPort 1.2 oraz dwóch wejść HDMI 2.0.

Pracuj cały dzień i graj przez całą noc

Dla kreatywnych, profesjonalnych użytkowników, takich jak edytorzy wideo i fotografowie, monitor nie może być sprzętem drugorzędnej kategorii. Jest to przecież nie tylko płótno dla ich twórczości, ale również niezwykle istotne narzędzie do pracy. Wielu użytkowników pracujących w domowym biurze biurze często po zakończeniu pracy wykorzystuje ten sam monitor również do grania i rozrywki.

ASUS ProArt PA34V zapewnia idealną równowagę pomiędzy tymi dwoma wymaganiami. Oferuje on dokładność wyświetlania barw konieczną do wykonywania projektów polegających na intensywnej edycji mediów, jak również obsługę technologii Active Sync i częstotliwość odświeżania sięgającą 100 Hz. Dzięki takim specyfikacjom monitor ten zapewnia również bardzo płynne wrażenia podczas rozgrywki. 34 calowy ekran o współczynniku proporcji 21:9 wyświetla obraz w rozdzielczości UWQHD 3440 x 1440. Każdy monitor jest kalibrowany przez ASUS przed jego wysłaniem do sprzedaży, co gwarantuje wartość różnicy kolorów Delta-E na poziomie poniżej 2.0. W razie potrzeby użytkownicy mogą jeszcze bardziej dostosować kalibrację, a technologia kalibracji ProArt pozwala im na zapisywanie profili z ustawieniami kolorów bezpośrednio w pamięci monitora.

Dla umożliwienia podłączenia kilku źródeł sygnału monitor ProArt PA34V oferuje wejście DisplayPort 1.2 oraz parę gniazd HDMI 2.0. Dwa złącza ThunderboltTM 3 dodają niesamowitej elastyczności połączeń, posiadają gniazda USB Type-C (USB-C) do podłączania dowolną stroną wtyczki, a także obsługują przepustowość rzędu nawet 40 Gb/s . Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji ogromną przepustowość do pracy nad treściami zapisanymi na zewnętrznych dyskach.

Nowe monitory będą dostępne w dalszej części tego roku.