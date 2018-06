Nowe laptopy ASUS ROG

Ekran 144 Hz z wąską ramką i czasem reakcji 3 ms (GTG)

Dla zapewnienia maksymalnej przewagi nad konkurencją w grach o szybkiej akcji, laptopy Strix SCAR Edition i Hero Edition zostały wyposażone w wyjątkowe 144 Hz matryce z wąską ramką i ultraszybkim czasem reakcji 3 ms (GTG). Dzięki takiemu nowatorskiemu rozwiązaniu uzyskano efektowną konstrukcję, a przy tym do minimum zmniejszono także rozmiary obudowy. Oba laptopy są o 2,33 cm węższe niż ich poprzednie wersje, a co najważniejsze udało się tego dokonać bez konieczności poświęcania cennej powierzchni ekranowej. Są one również lżejsze, z wagą na poziomie tylko 2,4 kg, co zapewnia wygodną rozrywkę mobilną. Ekran jest otoczony specjalną oprawką wykonaną z gumy, która chroni go przed uszkodzeniami, kiedy pokrywa jest zamknięta. Ponadto powoduje ona, że ramka ekranu sprawia wrażenie jeszcze węższej. Matryca o częstotliwości odświeżania 144 Hz i czasie reakcji na poziomie 3 ms zapewnia wyjątkowo płynny i ostry obraz, dzięki czemu gracze mogą natychmiastowo i precyzyjnie reagować na wydarzenia podczas gry.

Klawiatura gamingowa z technologią HyperStrike Pro

Zarówno Strix SCAR Edition, jak i Hero Edition dysponują klawiaturą gamingową z technologią HyperStrike Pro dla optymalnego sterowania. Charakteryzuje się ona konstrukcją inspirowaną klawiaturami desktopowymi i oferuje podobne funkcje, w tym cztery klawisze skrótów, konfigurowalne i kompatybilne z Aura Sync podświetlenie RGB w czterech strefach, jak również ergonomicznie zaprojektowane klawisze z nasadkami z zakrzywieniem o głębokości 0,25 mm.

Ekskluzywna technologia ROG Overstroke zapewnia wczesny punkt wysyłania sygnału oraz wydłużony dystans po jego wysłaniu dla szybkiego, precyzyjnego i wygodnego korzystania z klawiatury. Laptopy mają również specjalnie wyróżnioną grupę klawiszy WASD (SCAR Edition) lub QWER (Hero Edition), z przezroczystymi nasadkami klawiszy i technologią N-key rollover. Zastosowana klawiatura jest również bardzo trwała, oferując wytrzymałość na poziomie 20 milionów wciśnięć klawiszy.

Technologia ROG RangeBoost dla całkowitego wyeliminowania martwych punktów

SCAR Edition i Hero Edition to jedne z pierwszych na świecie laptopów gamingowych wyposażonych w wieloantenowe systemy Wi-Fi dla zapewnienia bardziej stabilnej rozgrywki online. Opatentowana technologia ROG RangeBoost wykorzystuje system z połączeniem czterech anten - umieszczonych z przodu i z tyłu laptopa - wraz z wyjątkowym algorytmem, który stale skanuje i wybiera najlepszą w danym momencie parę anten w celu pokrycia wszelkich martwych punktów. Rezultatem jest o 30% większy zasięg niż w przypadku konfiguracji dwuantenowych. Najnowszy standard Wi-Fi 802.11ac Wave 2 zapewnia prędkości transmisji sięgające 1,7 Gb/s - czyli 2 razy wyższe niż w standardzie 802.11ac 2x2 i 12 razy wyższe niż przy połączeniach 802.11b/g/n.

Jeśli nie określono inaczej, podane prędkości Wi-Fi zostały ustalone na bazie teoretycznej wydajności. Rzeczywista wydajność może być inna w praktycznym zastosowaniu.

Optymalne wyposażenie gamingowe

Nowe laptopy gamingowe Strix są napędzane procesorami Intel Core ósmej generacji (w maks. konfiguracji) i wyposażone w maks. 32 GB pamięci DDR4 2666 MHz oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060 lub GTX 1070. W zakresie opcji dyskowych nowe laptopy mogą być wyposażone w dysk M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 o maksymalnej pojemności 512 GB oraz dysk Seagate FireCuda typu solid-state hybrid drive (SSHD) o pojemności 1 TB.

Sześciordzeniowy procesor Intel Core i7-8750H ósmej generacji oferuje o 23% większą wydajność niż procesory poprzedniej generacji. Technologie Intel Speed Shift i Turbo Boost dodatkowo zwiększają wydajność procesora do prędkości sięgających odpowiednio: 4 GHz (przy procesorze czterordzeniowym) i 3,9 GHz (przy procesorze sześciordzeniowym). Technologia Intel Hyper-Threading wykorzystuje maksymalnie 12 wątków do błyskawicznego i efektywnego wykonywania wszelkich zadań na komputerze, w tym na przykład do jednoczesnej rozgrywki, nagrywania i strumieniowania na żywo. Dodatkowo nowe laptopy są wyposażone w nawet 32 GB dwukanałowej pamięci DDR4 2666 MHz zapewniającej szybsze przetwarzanie operacji i niższy pobór energii.

Dysk SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 o pojemności 512 GB oferuje potencjalną przepustowość rzędu maksymalnie 32 Gb/s, gwarantując szybkość i płynność działania. Kiedy dysk FireCuda SSHD 5400 rpm jest wykorzystywany jako dysk główny lub jako dodatkowy dysk wspierający SSD, ładuje on gry w czasie o połowę krótszym niż czynią to konwencjonalne dyski HDD 7200 rpm o pojemności 1 TB, a przy tym zapewnia również cichszą pracę. SSHD zapamiętuje najczęściej używane pliki i buforuje je do zintegrowanej pamięci flash - umożliwiając szybszy dostęp do danych

Ekstremalna wydajność chłodzenia z HyperCool Pro

System termiczny HyperCool Pro zapewnia wydajność chłodzenia wymaganą do maksymalnego wykorzystania procesora i karty graficznej o bardzo wysokiej mocy. Wydłużona płytka chłodząca pochłania ciepło i rozkłada je równomiernie, aby uniknąć throttlingu termicznego i utrzymać elementy zasilania chipsetu w temperaturze poniżej 90°C. Ponadto dwa wydajne wentylatory 12-voltowe zapewniają lepszą cyrkulację powietrza i większe ciśnienie do efektywnego chłodzenia procesora i karty graficznej oraz skutecznie odprowadzają gorące powietrze na zewnątrz obudowy.

Technologia HyperCool Pro wykorzystuje także opatentowany system Anti-Dust Cooling (ADC), który używa siły odśrodkowej do wydalania cząsteczek pyłu i nieczystości na zewnątrz obudowy. Zapobiega to gromadzeniu się kurzu na żebrach radiatora i zapewnia stabilność podczas rozgrywki. Ponadto redukowany jest hałas, ponieważ wentylatory nie są przeciążane. Specjalne miedziane żebra chłodzące mają grubość zaledwie 0,1 mm - czyli o połowę mniejszą niż standardowe żebra radiatorów. Takie rozwiązanie zwiększa powierzchnię do rozpraszania ciepła nawet o 10% i zmniejsza opór powietrza o 7%.

Po otwarciu standardowego laptopa jego pokrywa blokuje powietrze wychodzące z obudowy, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do przegrzewania systemu. Opatentowana pokrywa z wcięciem w kształcie trapezu eliminuje ten problem i poprawia efektywność termiczną nawet o 27% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Za pomocą aplikacji Overboost, dostępnej za naciśnięciem FN + F5 lub za pośrednictwem klawisza skrótu Gaming Center, możemy wybrać trzy różne ustawienia wentylatora. Tryb Fan Overboost umożliwia ustawienie maksymalnej możliwej prędkości wentylatoróww celu pełnego wykorzystania mocy laptopów Strix SCAR Edition i Hero Edition podczas intensywnej rozgrywki. Tryb Silent natomiast redukuje prędkość wentylatorówi zużycie energii podczas wykonywania mniej wymagających zadań. Tryb Balanced zapewnia stabilną pracę wentylatorówprzy umiarkowanym poziomie hałasu.

Wyraźniejszy i głośniejszy dźwięk

Oba laptopy zapewniają wyraźniejsze, głośniejsze i dokładniej odwzorowane efekty dźwiękowe dzięki zastosowaniu w nich wydajnych głośników bocznych, emitujących wyjątkowo wciągający dźwięk. Technologia inteligentnego wzmacniacza monitoruje sygnał wyjściowy i dostosowuje ustawienia w czasie rzeczywistym. Możliwe jest osiągnięcie głośności nawet o 200% wyższej niż w poprzednich modelach, przy zwiększonym zakresie dynamiki i poprawionych basach. Technologia Sonic Studio III oferuje wysokiej jakości dźwięk w trakcie gry, dźwięk przestrzenny na słuchawkach, a także ulepszone nagrywanie strumieniowania i dźwięku, co przekłada się na doskonały odbiór głosu oraz lepszą redukcję szumów.

Przedsprzedaż modelu ASUS ROG Strix SCAR Edition ruszy w Polsce jeszcze w czerwcu.