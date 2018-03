Nowe monitory ASUS ROG - Strix XG32VQ oraz XG35VQ

32-Calowy ROG Strix XG32VQ to wszechstronny monitor z zakrzywionym ekranem, który oferuje doskonałą równowagę pomiędzy płynną grafiką a wysoką jakością obrazu. Natomiast 35-calowy ROG Strix XG35VQ to największy zakrzywiony monitor w rodzinie produktów ROG. Oba modele dysponują technologią Adaptive-Sync (FreeSync) dla płynnej rozgrywki bez rwania i zacinania obrazu, a także obsługują oświetlenie ASUS Aura Sync, co pozwala na synchronizację z innymi komponentami i urządzeniami peryferyjnymi kompatybilnymi z Aura.

Wciągające zakrzywienie i realistyczne efekty wizualne

Zarówno ROG Strix XG32VQ, jak i XG35VQ posiadają ekran o zakrzywieniu 1800R, a więc każdy piksel będzie w równej odległości od oczu użytkownika. Dzięki temu oba nowe monitory zapewniają wysokie wrażenia wizualne, szeroki kąt oglądania przy mniejszym zniekształceniu i różnicy kolorów, a także wyższy komfort - nawet podczas maratonowych sesji gamingowych.

Połączenie takiego zakrzywienia z zakresem kolorów pokrywającym 125% przestrzeni barwnej sRGB sprawia, że monitor wyświetla większą paletę bardziej realistycznych i dynamicznych barw. Podczas projektowania większego monitora ROG Strix XG35VQ skoncentrowano się na wciągających efektach wizualnych. Obraz o proporcjach 21:9 zapewnia graczom o 35% większą powierzchnię rozgrywki niż na monitorze WQHD, a jego rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) gwarantuje całkiem nowy poziom realizmu.

Estetyka inspirowana grami

Zintegrowana technologia oświetlenia ASUS Aura Sync upraszcza proces podłączania monitorów ROG Strix XG32VQ i XG35VQ do innych komponentów i urządzeń peryferyjnych obsługujących Aura, a także ułatwia zsynchronizowanie oświetlenia z odtwarzaną muzyką lub efektami dźwiękowymi w trakcie rozgrywki. Synchronizacja jest teraz bardzo prosta i odbywa się poprzez instalację oprogramowania Aura Sync na laptopie lub komputerze typu desktop.

Dodatkowo, ekskluzywna funkcja projekcji spersonalizowanego znaku świetlnego umożliwia stworzenie i dostosowanie efektów projekcji świetlnej. Dołączone są trzy osłony z logiem ROG oraz jedna pusta, na której gracze mają możliwość stworzenia swojego własnego wzoru, pasującego do ich indywidualnego stylu.

Płynna rozgrywka

ROG Strix XG35VQ oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 100 Hz, dzięki czemu gracze uzyskają przewagę nad konkurencją w strzelankach FPS, wyścigach samochodowych, strategiach czasu rzeczywistego, grach RPG i tytułach e-sportowych. Do gier z szybką akcją, rozgrywanych w najwyższych ustawieniach graficznych, świetnie nada się niesamowicie szybkie odświeżanie ekranu monitora Strix XG32VQ na poziomie 144 Hz. Dzięki temu wszystko będzie wyświetlane bardzo płynnie i bez żadnych lagów.

Oba modele są również wyposażone w technologię Adaptive-Sync (FreeSync), która minimalizuje rwanie obrazu i wahania w ilości wyświetlanych klatek na sekundę, jak również zacinanie obrazu i lagi. Oprócz tego ekskluzywna technologia ASUS Extreme Low Motion Blur w monitorze ROG Strix XG35VQ sprawia, że obiekty na ekranie są bardziej ostre, a rozgrywka jest bardziej płynna i responsywna.

Ulepszenia specjalnie dla graczy

Monitory ROG Strix XG32VQ i XG35VQ oferują ekskluzywne funkcje ASUS dla udoskonalenia rozgrywki, które zostały opracowane na podstawie opinii profesjonalnych graczy. Klawisz skrótu GamePlus zapewnia natychmiastowy dostęp do różnych celowników, minutnika ekranowego, licznika klatek animacji wyświetlanych na sekundę, a także funkcji dopasowania położenia ekranu. GameVisual oferuje siedem wstępnie zdefiniowanych trybów wyświetlania w celu zoptymalizowania parametrów obrazu do różnych gatunków gier. Narzędzie DisplayWidget pozwala użytkownikom szybko i łatwo dostroić lub skonfigurować ASUS GameVisual, App Sync, a także filtry światła niebieskiego.

ROG Strix XG32VQ jest dostępny w cenie 2699,00 pln.

ROG Strix XG35VQ jest obecnie dostępny w cenie 3 899,00 pln.