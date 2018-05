Nowe odtwarzacze Astell&Kern

Odtwarzacz przenośny A&futura SE100

SE100 z linii A&futura jest wyposażony w najwyższy model układu DAC firmy ESS, czyli ESS SABRE ES9038Pro. Jest to układ dedykowany na rynek profesjonalny oraz do najwyższej klasy odtwarzaczy klasy hi-end. Oferuje on 8-kanałowąkonwersję sygnału oraz wykorzystuje opatentowaną technologię przetwarzania HyperStream, która jest unikalna dla układów firmy ESS. Posiadając dedykowane 4 kanały przetwarzania osobno dla lewego i prawego kanału, SE100 może zaoferować wyjątkowo detaliczne i czyste brzmienie z doskonałą dynamiką oraz odstępem sygnału od szumu. SE100 może też odtwarzać formaty PCM aż do rozdzielczości 32bit/384KHz i formaty DSD aż do gęstości DSD256 (Quad DSD). Co więcej, dzięki nowo zaprojektowanemu układowi wzmacniacza oraz implementacji wielu technologii kontrolujących szumy, SE100 wytwarza 4.1V RMS (na wyjściu zbalansowanym) ze swojego wewnętrznego wzmacniacza. SE100 posiada także ośmiordzeniowy (Octa-core) procesor, ekran dotykowy o przekątnej 5", 128GB wbudowanej pamięci masowej.

Obudowa SE100 została wykonana ze stopów aluminium, jest solidna i trwała, posiada klasyczne pokrętło regulacji głośności oraz charakterystyczny szklany tył obudowy, który udekorowany jest diamentowym wzorem. Wszystko to sprawia, że trzymając SE100 w ręce wiemy, że mamy do czynienia z produktem klasy Premium wykonanym z najwyższej jakości materiałów.

Sugerowana cena odtwarzacza A&futura SE100 będzie wynosić 8499złbrutto.

Odtwarzacz przenośny A&norma SR15

A&norma SR15 to z kolei pierwszy model ze nowej standardowej linii Astell&Kern.Linia ta oferuje pragmatyczne podejście do przenośnego audio na wysokim poziomie. Odtwarzacz przenośny A&norma SR15 posiada wiele funkcji, jakie do tej pory były spotykane we flagowych odtwarzaczach firmy Astell&Kern, przez co nawet początkujący użytkownicy mogą skorzystać z pełni detali w muzyce, kiedy słuchają jej na odtwarzaczu A&norma. SR15 wykorzystuje sprawdzony układ DAC z serii Master HiFi firmy Cirrus Logic, czyli CS43198, i posiada czterordzeniowy procesor, który posiada duży zapas mocy. Dzięki temu może on przetwarzać sygnał w wysokiej rozdzielczości, a przy tym jednocześnie zapewniać pełną płynność obsługi odtwarzacza. A&norma SE15 może odtwarzać gęste formaty PCM aż do rozdzielczości 24bity/192kHz, oraz DSD w formacie DSD64(Single DSD). Wszystkie te funkcje opakowano w solidną obudowę ze stopów aluminium, która nawiązuje do popularnej serii AK70. Interfejs użytkownika jest dopracowany i intuicyjny, gdyż wywodzi się bezpośrednio z najwyższej linii produktów Astell&Kern.

Sugerowana cena odtwarzacza A&norma SR15 będzie wynosić 3499 PLN brutto.