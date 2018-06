Nowe peryferia od Cooler Master

Cooler Master pokazał nowe klawiatury z serii CK. Pierwsza z nich: CK550 to mechaniczny model korzystający z modnego podświetlenia LED RGB. Iluminacją można zarządzać dla każdego klawisza osobno dzięki dołączonemu oprogramowaniu. Podstawową regulację natomiast można realizować za pomocą skrótów klawiszowych. Klawiatura Cooler Master CK550 bazuje na przełącznikach mechanicznych, do wyboru: niebieskich, brązowych lub czerwonych. Ich dobór oczywiście determinuje sposób używania klawiatury. Wytrzymałość klawiszy szacuje się na ponad 50 milionów naciśnięć. Tajwańska firma zaprezentowała także model CK552 z wykończeniem ze szczotkowanego aluminium. Niestety, ta bazująca wyłącznie na czerwonych przełącznikach konstrukcja będzie dostępna jedynie w amerykańskim sklepie BestBuy.

Klawiatury z serii SK

Czasami mamy na biurku niewiele miejsca lub po prostu zależy nam na estetyce. Wcale niemała grupa użytkowników preferuje miniaturowe klawiatury, które nadal pozostają funkcjonalne i eleganckie. Część z nas przywykła natomiast do niskich przycisków znanych z laptopów. Czy muszą oni rezygnować z zalet klawiatur mechanicznych? Nie. Dla tych właśnie osób Cooler Master wprowadza nową linię klawiatur, oznaczoną jako SK. Debiut dość pokaźny, bo od razu zobaczyliśmy trzy modele: SK620, SK630 oraz SK640. Korzystają one z nowych, niskoprofilowych przełączników Cherry MX. Każda z tych klawiatur posiada konstrukcję wzmocnioną aluminium, minimalistyczny design, odłączany kabel USB typu C, podświetlenie RGB pod klawiszami oraz pasek LED dookoła całej konstrukcji. Różnią się natomiast wielkością: SK620 to 60% pełnowymiarowej klawiatury, SK630 to 80, a SK640 jest konstrukcją normalnej, standardowej wielkości (104 klawisze).

Słuchawki MH751 i MH752

Podczas Computexu producent zaprezentował także słuchawki dla graczy: MH751 oraz MH752. Obie konstrukcje posiadają duże nauszniki, wyściełany miękką pianką pałąk oraz wielokierunkowy mikrofon na wysięgniku. Ponieważ są to konstrukcje składane można je dość swobodnie przenosić z miejsca na miejsce, nie ryzykując uszkodzenia. Model MH752 może także reprodukować dźwięk przestrzenny 7.1. Poza nimi Cooler Master pokazał także model MH710. Te wykonane ze szczotkowanego aluminium słuchawki wyposażono w technologię FocusFX, pozwalającą jednym przyciskiem podbić poziom basu. Podobnie jak MH751 i MH752, także i ten model może pochwalić się dużymi, wygodnymi nausznikami.