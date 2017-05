Nowe płyty główne ASUS oparte na chipsecie X299

Nowa platforma Intel X299 oraz procesory Core z serii X zwiększają wydajność procesora i pamięci do 18 rdzeni i 128 GB czterokanałowej pamięci DDR4. Zapewniają także większą przepustowość dla wielu kart graficznych i dysków NVMe SSD z maksymalnie 44 liniami PCIe przez procesor, a nawet więcej z chipsetu. To właśnie na tej platformie bazują nowe płyty główne z serii ASUS Prime, TUF i ROG serii X299.

ROG posiada trzy specjalistyczne modele dostosowane do różnych celów. Rampage VI Extreme zapewnia to, co obiecuje jego nazwa - dzięki precyzyjnemu systemowi chłodzenia cieczą oraz ultraszybkiemu połączeniu sieciowemu. Rampage VI Apex kładzie nacisk na maksymalną wydajność gry i ekstremalne przetaktowanie. Strix X299-E oferuje zaawansowane możliwości tuningu, chłodzenia i personalizacji, których użytkownicy potrzebują dla możliwie najlepszego wykorzystania swoich urządzeń. ROG to coś więcej niż tylko oferowanie wyboru - poświęcamy czas, aby zapewnić coś każdemu: możliwości dla fanów i dostępność dla początkujących.

Modele Prime i TUF są zaprojektowane dla różnych odbiorców. Nowy Prime X299-Deluxe jest przeznaczony dla zaawansowanych konstruktorów, którzy chcą mieć dostęp do wszystkich możliwości, zaś Prime X299-A nie zawiera niektórych dodatków na rzecz prostego, powracającego do podstaw podejścia. Z kolei TUF X299 Mark 1 wyróżnia się spośród podobnych modeli ochronną obudową i zaawansowanymi funkcjami chłodzenia, podczas gdy TUF X299 Mark 2 wyposażono w podstawowe elementy X299 i przeznaczono dla tych, którzy chcą odejść od standardowej formuły. Nowe serie ASUS Prime i TUF X299 wprowadzają świeżość na rynek - w momencie, w którym zbyt wiele płyt głównych oferuje mniej więcej to samo.

Płyty główne ROG Rampage VI Extreme, Rampage VI Apex oraz ROG Strix X299-E będą dostępne u wiodących sprzedawców w Polsce począwszy od końca czerwca, przy czym seria STRIX pojawi się jako pierwsza. Płyty główne ASUS Prime X299-Deluxe, Prime X299-A oraz TUF X299 Mark 1 będą dostępne u wiodących sprzedawców w Polsce, począwszy od końca czerwca. Sugerowana cena detaliczna zostanie ogłoszona 26 czerwca 2017 r.