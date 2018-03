Nowe produkty marki Hykker w Biedronce

Hykker Mood BT to głośnik stworzony do bezprzewodowego odtwarzania utworów muzycznych z urządzeń wyposażonych w Bluetooth - zarówno z tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3, jak i z laptopów. Dzięki temu możliwe jest słuchanie muzyki bez obawy o plączące się przewody (zasięg aż 10 metrów). Na pokładzie znajdziemy baterię Li-ion o pojemności 250 mAh, zapewniająca czas pracy urządzenia do trzech godzin.

Hykker Elegant II to klasyczny telefon z klawiszami, zamknięty w poręcznej obudowie. Produkt posiada kolorowy wyświetlacz wielkości 2,4 cala, dzięki czemu menu, wiadomości i komunikaty są czytelne. Klawisze w tym modelu są duże i podświetlane.

Telefon Elegant II został wyposażony w aparat fotograficzny (nie należy się wiele po nim spodziewać) i opcję rozbudowy pamięci o dodatkowe 32 GB umożliwia przechowywanie na telefonie dodatkowych multimediów.

Za długi czas pracy telefonu na jednym cyklu ładowania odpowiada akumulator o pojemności 1000 mAh. Ponadto, telefon posiada wiele przydatnych funkcji: Bluetooth umożliwiający połączenie się z zestawem głośnomówiącym lub słuchawkowym, latarkę, odtwarzacz MP3, wbudowane radio FM, zegar oraz alarm. Dodatkowo, funkcja Dual SIM pozwala na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie. Hykker Elegant oferowany jest wraz ze starterem TuBiedronka.

Głośnik Mood BT dostępny jest w cenie 24,99 zł, w czterech kolorach: biały, czarnym, turkusowym i czerwonym. Telefon Elegant II, oferowany jest w cenie 79,90 zł w kolorach czarnym i białym.

Promocja trwa od 14 do 27 marca lub do wyczerpania zapasów.