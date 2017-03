Nowe routery VDSL TP-Link

Konfiguracja i obsługa routerów przebiega szybko i łatwo. Wszystko za sprawą intuicyjnego interfejsu dostępnego w przeglądarce lub aplikacji Tether dostępnej na urządzenia z systemami Android lub iOS. Każdy nawet mniej doświadczony użytkownik poradzi sobie z zarządzaniem swoją siecią.

Wszystkie routery posiadają gigabitowe porty Ethernet sprawdzające się dla zastosowań wymagających stabilnego, szybkiego połączenia takich jak gry online lub streamowanie wideo w jakości HD. Trzy zewnętrzne anteny wspierane technologią kształtowania wiązki dostarczają sygnał z większą precyzją przyspieszając działanie sieci bezprzewodowej. W zależności od modelu do dyspozycji użytkownika jest 1 lub 2 porty USB (2.0 i 3.0), za pomocą których może udostępniać drukarki, dane i multimedia urządzeniom w domowej sieci oraz przy użyciu funkcji serwera FTP przez Internet. Dodatkowo porty obsługują modemy 3G/4G USB, co pozwala na ustanowienie połączenia zapasowego.

Archer VR900 wykorzystuje pełny potencjał połączeń VDSL i osiąga łączne prędkości sieci bezprzewodowej do 1900 Mb/s (600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz). Archer VR600 osiąga prędkości do 300Mb/s w paśmie 2,4GHz i 1300Mb/s w paśmie 5GHz a model Archer VR400 do 300Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz 867Mb/s w paśmie 5GHz.