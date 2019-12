Nowe słuchawki JBL dla fanów brzmień i dizajnu

Słuchanie muzyki, obsługa połączeń oraz wydawanie poleceń Asystentowi Google to podstawowe funkcje bezprzewodowych słuchawek JBL Tune 220 TWS. Producent zapewnia, że słuchawki douszne są wygodne, nie ograniczają ruchów, a do tego działają do 19 godzin – z czego trzy godziny to bezpośrednia praca słuchawek a 16 godzin – praca z etui ładującego.

Słuchawki wyposażone są w 12-milimetrowe przetworniki z technologią JBL pure BassSound. JBL zapewnia, że ma to skutkować porywającym, głębokim brzmieniem. Ponadto sprzęt wyposażono w Bluetooth 5.0.

Na obu słuchawkach wbudowane są przyciski umożliwiające zarządzanie odtwarzaniem utworów, rozmowami telefonicznymi oraz asystentem głosowym. Przełączenia się pomiędzy poszczególnymi zadaniami ma być intuicyjne, a rozmowy – wygodnie prowadzone bez użycia rąk.

JBL postarał się także o efektowne wykończenie słuchawek – metaliczny połysk i kilka wersji kolorystycznych powinny przypaść do gustu osobom ceniącym sobie nie tylko brzmienie, ale i dizajn użytkowanego sprzętu.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik: dynamiczny 12 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz

Efektywność: 105 dB SPL

Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 98 dB SPL

Czułość mikrofonu: -30 dBV przy 1 kHz/Pa

Impedancja: 32 W

Moc nadawania Bluetooth: 11 dBm

Modulacja nadawania Bluetooth: GFSK/ π/4DQPSK/ 8DPSK

Częstotliwość Bluetooth: 2,402 GHz–2,48 GHz

Wersja profilu Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

Wersja Bluetooth: 5.0

Typ akumulatora do słuchawek: litowo-jonowy (20 mAh/3,85 V)

Typ akumulatora do etui ładującego: litowo-jonowy (410 mAh/3,85 V)

Czas ładowania: < 2 h od wyczerpania

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth: 3 h

Łączny czas odtwarzania muzyki z pokrowcem ładującym: maks. 19 godzin

Masa: 56 g

Cena: ok. 450 zł

fot. JBL