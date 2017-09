Nowe smartfony Alcatel

W obu urządzeniach metalowa obudowa unibody ma 7,5 mm grubości. Na froncie znalazły się ekrany o przekątnej 5,2 cala i zagęszczeniu pikseli 423 na cal. Wyświetlacze pokryte są wzmocnionym szkłem 2,5 D.

IDOL 5 wyposażony został w aparat główny 13 Mpix z przysłoną f/2.0, matrycą, której każdy piksel ma wielkość 1.12µm, ultraszybkim hybrydowym autofokusem (PDAF+CAF) oraz dwutonowym doświetleniem LED. Na froncie znalazła się kamera 5 Mpix z szerokokątną optyką 84 stopni i doświetleniem LED.

Aparat w modelu IDOL 5S zbudowany został w oparciu o sensor 12 Mpix o dużych pikselach 1.25µm, optykę o przysłonie f/2.0, a także autofokus hybrydowy (PDAF+CAF). Znalazło się tu również podwójne doświetlenie LED. Na froncie zamontowano kamerę 8 Mpix z matrycą o pojedynczych pikselach wielkości 1.4µm i doświetleniem LED.

IDOL 5S zapewnia dźwięk przestrzenny i głośniki o mocy 2 x 3,6 W.

W modelu IDOL5 debiutuje klonowanie aplikacji, dzięki któremu użytkownik może być jednocześnie zalogowany do wielu kont w jednej usłudze społecznościowej. Wszyscy korzystający do tej pory z dwóch lub więcej profili np. w WhatsApp doskonale znają problem przełączania się pomiędzy nimi. Dla przykładu, dzięki nowej opcji, o wiele łatwiejsze jest pozostawanie w kontakcie zarówno z przyjaciółmi i współpracownikami, za sprawą ciągłego połączenia z profilem prywatnym i służbowym.

Przycisk Now w IDOLu 5S to natychmiastowy dostęp do wybranej funkcji, akcji lub aplikacji. Możemy go np. skonfigurować do szybkiego wykonywania zdjęć, startu nagrywania audio lub przejścia do aplikacji pocztowej za pomocą pojedynczego kliknięcia.

IDOL 5 pojawi się w Polsce na początku października, w cenie 799 zł. IDOL 5S pojawi się na naszym rynku po IDOLu 5, jego cena nie jest jeszcze ustalona.