Nowe smartfony Nokia

Nowe modele smartfonów będą działały na czystym systemie Android. Dzięki usługom oferowanym przez Google oraz comiesięcznym aktualizacjom zabezpieczeń, telefony będą miały zapewnioną odpowiednią ochronę, a także będą stale uaktualniane. Dodatkowo, w urządzeniach zastosowano najnowszą innowację firmy Google - Google Assistant. Dzięki wspólnej pracy zespołów narzędzie to jest zintegrowane z telefonami Nokia i pozwala na łatwą konwersację z asystentem.

Co więcej, powróci także popularna gra - Snake. Nowe wersja gry będzie dostępna w aplikacji Messenger, należącej do Facebook Instant Games. Odświeżona wersja gry Snake umożliwia wspólną grę ze znajomymi, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Gra będzie dostępna za darmo.

Zaprezentowana na targach Mobile World Congress gama nowych smartfonów marki Nokia z systemem Android obejmuje następujące modele:

Nokia 6 (dostępna na całym świecie) - model wyróżnia wysoka jakość wykonania, atrakcyjne wzornictwo, zaawansowany system audio, jasny ekran o przekątnej 5,5 cala oraz rozdzielczości Full HD. Nokia 6 została wyposażona w obudowę typu unibody, którą wykonano z jednego bloku stopu aluminium serii 6000. Inteligentny wzmacniacz dźwięku z dwoma głośnikami zapewnia głębsze basy i czystość dźwięku, co w połączeniu z technologią Dolby Atmos daje niezwykłe wrażenia. Smartfon dostępny jest w czterech kolorach: czarny matowy, srebrny, niebieski i miedziany. Średnia cena detaliczna modelu Nokia 6 na świecie wyniesie 229 EUR.

Nokia 6 (limitowana edycja Arte Black) - to specjalna edycja smartfonu Nokia 6, która powstała, aby uczcić światową premierę tego modelu. Arte Black posiada aż 64 GB pamięci wewnętrznej, 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz atrakcyjną czarną obudowę z wysokim połyskiem. Średnia cena detaliczna tej wersji wyniesie 299 EUR

Nokia 5 - elegancki smartfon z łatwością mieszczący się w dłoni. Zaokrąglona obudowa modelu Nokia 5 wykonana jest z precyzyjnie obrobionego jednego bloku stopu aluminium serii 6000, dzięki temu przejście między obudową a 5,2 calowym ekranem jest niewidoczne. Wyświetlacz o rozdzielczości IPS HD pokryty jest szkłem Corning Gorilla. We wnętrzu urządzenia znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 430 z procesorem graficznym Qualcomm Adreno 505. Model Nokia 5 cechuje się odpornością konstrukcji oraz wysoką jakością detali. Smartfon dostępny jest w czterech kolorach: czarny matowy, srebrny, niebieski i miedziany. Średnia cena detaliczna modelu Nokia 5 na świecie wyniesie 189 EUR.





Nokia 3 - obudowa wykonana z aluminium, ekran o przekątnej 5 cali pokryty szkłem Corning Gorilla, dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 8 megapikseli (z przodu i z tyłu) i elegancka konstrukcja - nowy smartfon oferuje wysoką jakość w atrakcyjnej cenie. Smartfon dostępny jest w czterech kolorach: srebrny, matowy czarny, niebieski i biało-miedziany. Średnia cena detaliczna modelu Nokia 3 na świecie wyniesie 139 EUR.