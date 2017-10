Nowe tablety Lenovo

Tablety z rodziny Tab 4 zostały zaprojektowane tak, aby każdy domownik mógł z nich korzystać bez ograniczeń i z zachowaniem pełnej prywatności. Na urządzeniach można zakładać oddzielne konta, a następnie instalować na każdym z nich wybrane przez siebie aplikacje i przechowywać osobiste pliki. Od teraz użytkownicy nie muszą obawiać się, że ktoś przeczyta ich notatki albo zainstaluje niechciane aplikacje.

W modelach Tab 4 8 i 10 znajdziemy wyświetlacze HD 1280x800 pikseli, zaś w wersjach z Plusem ekrany FHD 1920x1200 pikseli. Matryce urządzeń zostały wykonane w technice IPS. Seria Tab 4 to także dźwięk w technologii Dolby Atmos wydobywający się z dwóch głośników stereo. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się przestrzennym dźwiękiem i najlepszymi doznaniami podczas odtwarzania muzyki, oglądania filmów i grania. Modele Tab 4 w wersji 8 i 10 posiadają procesory Qualcomm Snapdragon 425 z układem graficznym Adreno 308 i 2GB RAM. Dodatkowo wyposażone są w 16 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia do 128 GB za pomocą karty microSD. W wersjach premium z Plusem zastosowano układy Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz z grafiką Adreno 506, które poradzą sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami, od tych specjalistycznych do czysto rozrywkowych. Pojemność pamięci operacyjnej wersji Tab 8 Plus i 10 Plus to 4GB, zaś wewnętrznej 32 GB, także z opcją powiększenia za pomocą karty microSD.

W zakresie łączności modele Tab 4 8 i 10 oferują moduł WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, radio FM, a także opcjonalne modemy 4G LTE, w wersji z 8-calowym ekranem - dual nano SIM, zaś 10-calowy - single nano SIM. Modele premium oferują dwuzakresową sieć WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, radio FM. Model 8-calowy dostępny jest z modemem 4G LTE dual nano SIM, zaś 10-calowy z single SIM. W urządzeniach zastosowano litowo-polimerowe ogniwa baterii odpowiednio o pojemności 4850 mAh w konstrukcjach 8-calowych i 7000 mAh w 10-calowych. Dzięki temu tablety mogą pracować nawet do 20 godzin na jednym ładowaniu i ponad 10 godzin w trybie odtwarzania wideo.

Tab 4 8 ma wymiary 211x124x8,2 mm i waży zaledwie 310 gramów, natomiast Tab 4 10 to 247x170x8,4 mm, o wadze 505 gramów. Zmieszczą się do każdej torebki, czy dziecięcego plecaka, nie powodując zbytniego dodatkowego obciążenia. Wraz ze zmianą kąta patrzenia na powierzchni eleganckiej obudowy powstaje odblask przypominający zorzę polarną. A wymiary wersji premium? Lenovo Tab 4 8 Plus ma 210,6x123x7 mm i waży 300 gramów, a Tab 4 10 Plus ma wymiary 247x173x7,1 mm i waży 475 gramów. Okazuje się, że szkło nie tylko nie dodaje uroku, ale też jest delikatnie lżejsze.

Ceny:

Lenovo Tab 4 8 dostępny jest w sklepach w cenie 649 zł w wersji WiFi i 799 zł w wersji LTE.

Lenovo Tab 4 10 dostępny jest w sklepach w cenie 749 zł w wersji WiFi i 899 zł w wersji LTE.

Lenovo Tab 4 8 Plus dostępny jest w sklepach w cenie 1399 zł.

Lenovo Tab 4 10 Plus dostępny jest w sklepach w cenie 1399 zł w wersji WiFi i 1599 zł w wersji LTE.