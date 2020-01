Nowe telefony z Wrocławia

Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach telefon Hammer Energy 2 jest kolejnym modelem serii Energy – charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją oraz odpornością na kurz i wodę, potwierdzoną certyfikatem IP68. Poza tym gwarantuje odporność na upadki i zderzenia zgodnie jest z normą IK05.

Smartfon ma wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala HD o proporcjach 18:9 i akumulator o pojemności 5000 mAh, który pozwala na wielogodzinną pracę w terenie. Według danych producenta urządzenie może działać bez zasilania nawet trzy dni. Przydatną funkcją jest Express Charging umożliwiająca szybkie ładowanie akumulatora.

Hammer Energy 2 wyposażono w 3 GB RAM-u, 4-rdzeniowy procesor oraz funkcje komunikacyjne LTE, NFC i Bluetooth 5.0. Znajdziemy w nim też aparat główny Sony z matrycą 13 Mpx oraz aparat przedni 8-megapikselowy. W telefonie przewidziano 32 GB pamięci wewnętrznej na multimedia, którą można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB za pomocą karty microSD. Dostępna jest też funkcja powerbank pozwalająca na zasilanie innych urządzeń. Technologia NFC, nie tak oczywista w telefonach tej klasy, przyda się do wykonywania płatności zbliżeniowych.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie i oferowany jest w cenie 699 zł.

Z kolei myPhone FUN 6 to nowy model z serii przeznaczonej dla młodych, mniej wymagających użytkowników. Ten 5-calowy poręczny smartfon z ekranem HD i lekkim interfejsem bazującym na Androidzie 9.0 Pie (Go edition) został wyceniony na 219 zł.

Model myPhone FUN 6, jak wszystkie smartfony z Androidem Go, stworzony jest do prostych czynności, czyli dzwonienia, wysyłania SMS-ów oraz korzystania z aplikacji i komunikatorów. Oferuje dostosowane aplikacje, takie jak YouTube GO czy Google Maps GO, oraz możliwość korzystania z Google Assistant.

Telefon wyposażono w 4-rdzeniowy procesor współpracujący z 1 GB pamięci RAM, aparat główny 2 Mpx i kamerę przednią o malutkiej rozdzielczości VGA. 16 GB pamięci wewnętrznej przeznaczonej na muzykę i zdjęcia można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie microSD. Telefon ma wymienny akumulator o pojemności 2000 mAh.

Z innych funkcji tego prostego modelu wyróżnić można Dual SIM (dual standby), Wi-Fi i Bluetooth 4.0. Wszystkie dane techniczne smartfonu wskazują, że jest to propozycja dla młodszych odbiorców.

fot. myPhone