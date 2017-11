Nowe telewizory w ofercie Kruger&Matz

Kruger&Matz w najbliższym czasie planuje poszerzyć ofertę o cztery urządzenia wyposażone w smart TV. Są to modele z ekranami LED o przekątnej 43", 55", 65" oraz 75". Najmniejszy z nich wyposażony został w ekran Full HD, natomiast trzy pozostałe posiadają rozdzielczość 4K. Dodatkowo w tych modelach zastosowano technologię HDR gwarantującą wyższy kontrast, szerszy zakres kolorów i lepszą ostrość.

Telewizory Kruger&Matz wyposażone zostały w tuner DVB-T2 H.265, DVB-C i DVB-S2, które umożliwiają odbiór dostępnych kanałów telewizji naziemnej, a także kablowej lub satelitarnej (dzięki slotowi CI+) bez konieczności podłączania dodatkowego dekodera. Co więcej, szereg wejść i wyjść w tym m.in. AV, USB, 3 x HDMI, coaxial, RF, komponent pozwalają w dowolny sposób podłączyć dodatkowe urządzenia, zamieniając telewizor w platformę multimedialnej rozrywki.

To, co najbardziej zwraca uwagę w nowościach od Kruger&Matz to funkcja smart TV. Dzięki wbudowanemu modemowi Wi-Fi i portowi RJ-45 z łatwością można podłączyć telewizor do sieci, uzyskując dostęp do przeglądarki internetowej, YouTube i wypożyczalni Netflix. Z kolei funkcja Wi-Fi display pozwala na bezprzewodowe strumieniowanie treści z urządzenia mobilnego wprost na ekran telewizora. Dzięki temu na dużym ekranie użytkownik może oglądać zapisane np. na smartfonie filmy i zdjęcia, a nawet zagrać w ulubioną grę.

Model 65" jest już dostępny w sprzedaży w cenie 3 999 zł. Modele 43" oraz 55" dostępne będą jeszcze w grudniu w cenach odpowiednio 1499 zł i 2499 zł, z kolei największy telewizor 75" pojawi się w ofercie na początku 2018 roku w cenie 8 999 zł.