Nowe wytyczne w sprawie kryptowalut

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wprowadziła nową sekcję „kryptoaktywa" we wnioskach licencyjnych. Nastąpiło to po tym, gdy australijski senat wezwał władze do ustanowienia nowych regulacji, takich jak ulgi podatkowe i system licencjonowania dla kryptogórników. Ma to zwiększyć konkurencyjność kraju w dziedzinie cyfrowych pieniędzy.

Australia ma trudności z dotrzymaniem kroku wzrostowi gospodarki aktywów cyfrowych, która obejmuje giełdy kryptograficzne, tokeny bezpieczeństwa oparte na technologii blockchain i niewymienialne tokeny (NFT), które potwierdzają prawa własności do dóbr cyfrowych.

„Kryptoaktywa mają unikalne cechy, które muszą być brane pod uwagę przez emitentów i operatorów przy wypełnianiu istniejących obowiązków regulacyjnych" – powiedziała komisarz ASIC, Cathie Armour.

ASIC przedstawiła również wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie monitorowania, przechowywania i wyceniania kryptowalut.

Szacuje się, że co szósty obywatel Australii dysponuje cyfrowymi pieniędzmi; ich łączna wartość wynosi ponad 6 miliardów dolarów. Najbardziej popularny jest bitcoin.

fot. Pixabay