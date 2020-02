Nowości z okazji okrągłych urodzin Map Google

Urodzinowa ikonka samochodu prowadzącego nas w trasy w Mapach Google to tylko jedno z urozmaiceń przygotowanych przez Google z okazji 15-lecia aplikacji. Firma postanowiła poczynić pewne zmiany w programie: zarówno wizualne, jak i funkcjonalne.

Przede wszystkim znikają dotychczasowe trzy karty w dolnej części interfejsu, a w ich miejsce pojawia się pięć skrótów menu nawigacyjnego. Skróty będą odnośnikami do najczęściej używanych funkcji apki: Odkrywaj, Dojazd, Zapisane, Opublikuj i Najnowsze.O ile trzy pierwsze skróty wydają się wyborem oczywistym, o tyle miło zaskakuje dobór dwóch kolejnych: Opublikuj i Najnowsze. Świadczy to o tym, że Google wzięło pod uwagę ogromny wkład użytkowników w tworzenie aplikacji. Wszak wszelakie zdjęcia, opinie i oceny dostarczają do programu sami jego posiadacze, którzy regularnie korzystają z usług Map Google.

W Mapach już jakiś czas temu zintegrowano dojazdy, bazując na lokalnych rozkładach jazdy, teraz natomiast dojdzie do tego system informujący podróżujących o warunkach na trasie przejazdu, a nawet dostępności miejsc w środkach komunikacji. Tego typu informacje będą widoczne właśnie dla tych użytkowników, którzy sami podzielą się obserwacjami w trakcie przejazdu lub po nim.

W najbliższym czasie w Mapach Google mają pojawić się także funkcje związane z rzeczywistością rozszerzoną obejmującą Live View i Street View. Ten drugi projekt to obecnie jedna z kluczowych funkcji Map.

A wisienką na torcie urodzinowym Map Google jest przeprojektowany charakterystyczny znak usługi – pinezki. W nowej wersji jest ona bardzo kolorowa.

Google zapewnia, że nie poprzestanie na tych zmianach i Mapy Google będą stale rozwijane.

fot. Google