Nowy Razer Blade - najmniejszy laptop dla graczy

Szybki

Ekran Full HD (1920 x 1080), dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz, płynnej animacji oraz 100% pokryciu palety barw sRGB wzmocni wrażenia płynące z grania oraz oglądania rozrywki. Użytkownicy będą mogli także wybrać ekran dotykowy o rozdzielczość 4K (3840 x 2160) ze 100% wsparciem palety Adobe RGB. Wyświetlacz otaczają cienkie ramki o szerokości tylko 4,9 mm, w które wbudowano kamerkę internetową.

Ponadto każdy ekran jest fabrycznie kalibrowany w celu zagwarantowania precyzyjnego odwzorowania wyświetlanych kolorów.

Mały

Najmniejszy na świecie gamingowy laptop z ekranem 15,6" ma zaledwie 16,8 mm grubości oraz charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami dla zapewnienia maksymalnej mobilności.

Obudowę wykonano z pojedynczego bloku aluminium, dzięki czemu konstrukcja laptopa jest lekka, a przy tym wyjątkowo solidna. Zewnętrzną powierzchnię pokryto odpornym na zarysowania czarnym, anodyzowanym wykończeniem.

Zarządzanie ciepłem, bez ograniczania wydajności, w tak małych urządzeniach jest zawsze trudnym zadaniem, ale Razer uporał się z tym poprzez wykorzystanie innowacyjnego rozwiązania opartego na komorze parowej, zamiast zastosowania tradycyjnych rurek cieplnych, jakie można znaleźć w większości gamingowych laptopów. Poza chłodzeniem CPU oraz GPU, płyn - zmieniający się pod wpływem temperatury w parę, pomaga także rozproszyć ciepło generowane przez inne komponenty laptopa.

Wykonana z ultracienkiego materiału i stworzona na bazie grafitu powierzchnia termoizolacyjna redukuje występowanie gorących punktów oraz ułatwia przenoszenie ciepła. Wysoko wydajne, ciche wentylatory wypychają powietrze przed podwójne wymienniki ciepła z żeberkami o grubości zaledwie 0,1 mm, zapewniając szybkie odprowadzenie ciepła z obudowy.

Mocny

Niemal bezramkowy Razer Blade został wyposażony w nowy procesor Intela ósmej generacji i7-8750H i będzie dostępny z kartami NVIDIA z serii GTX 10. Sześciordzeniowy procesor Intela przewyższa swoich poprzedników pod względem wydajności i szybkości, dzięki zastosowaniu technologii Turbo Boost przyspieszającej taktowanie procesora do 4,1 GHz.

Aby zwiększyć liczbę klatek wyświetlanych na sekundę użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch kart graficznych - GeForce GTX 1060 lub GeForce GTX 1070, wykonanych w technologii Max-Q gwarantującej zoptymalizowaną rozgrywkę.

Dzięki 16GB wbudowanej pamięci RAM (2667 MHZ, dual-channel) oraz szybkiemu dyskowi SSD (PCIe) w konfiguracji do 512 GB, nowy laptop jest gotowy do wykonywania nawet najbardziej ekstremalnych zadań. Pamięć RAM można rozbudować do 32 GB, a pamięć masową do 2 TB.

Duży i precyzyjny touchpad zapewnia teraz większą dokładność i lepszą obsługę gestów. Nowy 15-calowy Razer Blade został specjalnie zaprojektowany do pracy w trybie wielozadaniowym i jest w stanie poradzić sobie z najbardziej intensywnymi sesjami grania oraz oglądania filmów, dużymi projektami, tworzeniem multimediów czy innymi zadaniami, wymagającymi wydajnych komponentów. Przez ograniczony czas nowi użytkownicy Blade'ów otrzymają dostęp do gier i oprogramowania wartego 400 euro, obejmujących m.in. Arizona Sunshine (VR), popularną grę Cuphead czy profesjonalne środowisko do produkcji muzyki - FL Studio Producer Edition.

Klawiatura z anti-ghostingiem jest wspierana przez system Razer Chroma, który oferuje możliwość podświetlenia każdego klawisza z wykorzystaniem palety 16,8 milionów kolorów. Za pomocą oprogramowania Synapse 3 podświetlenie można dostosowywać do własnych preferencji. Dostępne są także nowe opcje zarządzania energią, włączając w to tryb zwiększania wydajności grafiki czy tryb oszczędzania baterii 80Wh. Za realistyczny dźwięk odpowiadają dwa przednie głośniki Dolby Atmos.

Ceny:

FHD(60Hz)/i7-8750H/GTX 1060/16GB/256GB - €1949.99

FHD(144Hz)/i7-8750H/GTX 1060/16GB/512GB - €2249.99

FHD(144Hz)/i7-8750H/GTX 1070/16GB/256GB - €2449.99

FHD(144Hz)/i7-8750H/GTX 1070/16GB/512GB - €2649.99

4K(Touch)/i7-8750H/GTX 1070/16GB/512GB - €2899.99