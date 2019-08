Nowy, lepszy Samsung A30s

Co prawda Samsung w tym roku zakończył produkcję kilku linii telefonów ze średniej półki pozostawiając rodziny telefonów typu A i M, ale za to nie przestaje wprowadzać na rynek nowe modele.

I tak wkrótce pojawi się Galaxy A30s, który jest nieco ulepszoną wersją Samsung Galaxy A30 z marca bieżącego roku. W przeciwieństwie do wcześniejszego modelu, zaopatrzonego w matrycę 16-megapikselową i drugą matrycę z 5 megapikselami, nowy A30s będzie mieć na wyposażeniu aż trzy kamery z tyłu obudowy.

Jeszcze nie wiadomo jaką będzie ta dodatkowa kamera spełniać funkcję, prawdopodobnie ma być wyposażona w teleobiektyw lub pomiar głębi ostrości. Ponadto wyświetlacz Samsunga A30s będzie charakteryzować się ostrym kształtem wycięcia wyświetlacza typu Infinity-V w odróżnieniu od Samsung A30, który ma bardziej zaokrąglony kształt wcięcia w wyświetlaczu Infinity-U (różnicę między wcięciami Infinity-V, Infinity-U i Infinity-O na wyświetlaczach telefonów Samsunga ilustruje zdjęcie drugie). Do tego 3 GB pamięci RAM oraz oprogramowanie Android 9 z nakładką One UI. Spodziewane pojawienie się A30s na rynku to połowa bieżącego miesiąca.

fot. GSMArena