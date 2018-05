Nowy smartfon w ofercie Kruger&Matz

Nowy smartfon LIVE 6+ wyposażony został w wyświetlacz HD+ o przekątnej 5,7 cala i proporcjach 18:9. Ramki w nowym smartfonie zostały zmniejszone, co w połączeniu z wykorzystaniem zaokrąglonego szkła 2.5D sprawia, że telefon jest nie tylko znacznie zgrabniejszy, ale również bardziej komfortowy w użytkowaniu.

Urządzenie posiada 8‑rdzeniowy procesor MTK6750T, wspierany przez 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Telefon został też wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh. Jeśli musimy naładować urządzenie, symetryczna budowa USB typu C nie narazi portu na ewentualne uszkodzenia.

To, czym Kruger&Matz stara się dodatkowo przekonać swoich klientów do modelu LIVE 6+, to czytnik linii papilarnych, a także funkcja dualSIM. Dodatkowy slot pozwala na jednoczesne obsługiwanie dwóch kart SIM lub też może zostać wykorzystany jako czytnik kart pamięci, do rozbudowy pamięci telefonu.

Całość dopełniają dwie kamery o rozdzielczości 16 Mpx.

Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach - czarnym i złotym w oficjalnym sklepie Kruger&Matz, a także w sieci sklepów Rebel Electro i LPelektronik w cenie 899 zł.