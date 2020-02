O (nie)szkodliwości komórek

Pytania o szkodliwość telefonów komórkowych pojawiły się już w momencie uruchomienia pierwszej generacji takich systemów łączności. Obawy dotyczą głównie możliwości zachorowania na raka, a są one tym większe, im większa jest częstotliwość sygnału radiowego wykorzystywanego w sieci.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) opublikowała przegląd eksperymentów badających związek między używaniem aparatów komórkowych a zachorowaniami na raka. W dokumencie „Review of Published Literature between 2008 and 2018 of Relevance to Radiofrequency Radiation and Cancer" przeanalizowano 125 eksperymentów przeprowadzonych na zwierzętach i 75 na ludziach.

Wyniki badań wskazują, że jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko pojawienia się nowotworu w wyniku używania smartfona, to jest ono wyjątkowo niskie w porównaniu zarówno z naturalną częstotliwością występowania choroby, jak i w przypadku wystawienia na znane czynniki ryzyka.

FDA podkreśla także, że badania na zwierzętach nie są całkowicie miarodajne już tylko ze względu na odmienną niż u człowieka budowę ciała. Przykładowo, szczury nie używają telefonów komórkowych tak jak robią to ludzie. W czasie testów całe ciało zwierzęcia jest wystawione na działanie promieniowania elektromagnetycznego o jednakowym natężeniu; jego poziom jest znacznie wyższy niż to, na co w normalnych warunkach narażeni są ludzie. Badania na ludziach również były wadliwe, ponieważ bazowały wyłącznie na kwestionariuszach przekazanych przez członków rodziny lub z klinicznych danych obserwacyjnych.

Jednocześnie FDA wezwała naukowców do dalszego badania wpływu telefonów komórkowych na ludzi – szczególnie osób podatnych na zachorowania na nowotwory z przyczyn dziedzicznych lub środowiskowych.

Obecnie wszyscy przygotowują się na uruchomienie systemów 5G. Wykorzystują one znacznie wyższe częstotliwości niż sieci 4G; wiążą się z tym obawy, że nowe urządzenia nadawcze i odbiorcze zwiększą liczbę przypadków zachorowań na raka. Do opublikowanego raportu dołączono także notatkę sporządzoną przez amerykańską Federalną Komisję Łączności (FCC, Federal Communications Commission). Napisano w niej, że ludzie mogą bez obaw wystawiać się na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach od 300 kHz do 100 GHz (czyli znacznie większe niż stosowane w sieciach piątej generacji).

