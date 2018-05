Obsidian 1000 - wielka obudowa Corsair

Premierowy produkt z serii Obsidian stanowi rozwinięcie prototypu CORSAIR Concept Slate oraz ukoronowanie dwuletnich prac nad wysokiej klasy obudową o formacie Super-Tower.1000D to Super-Tower wyposażony w trzykomorowy układ zdolny pomieścić nawet najbardziej zaawansowane podzespoły komputerowe. Nowy Obsidian gwarantuje możliwość jednoczesnego zainstalowania do dwóch systemów działających z pełną płytą główną E-ATX i Mini-ITX, chłodzonych 13 wentylatorami, zasilanych dwoma PSU (SFX i ATX) oraz wyposażonych w 11 napędów pamięci masowej.

Główny system E-ATX mocuje się na wysuniętej wyspie na płytę główną otoczonej wygodnie rozplanowanymi otworami do prowadzenia przewodów. Towarzyszy jej tylna komora z dwuskrzydłowymi drzwiczkami, w której można łatwo ukryć napędy 2,5", okablowanie i akcesoria. Opcjonalny, pełnowymiarowy system Mini-ITX znajdujący się nad mocowaniem zasilacza ATX może działać jako serwer plików, system do rejestracji materiałów do transmisji strumieniowej dla YouTuberów oraz użytkowników TwitchTV lub jako komputer PC dla dwóch graczy.

Obsidian 1000D posiada osiem mocowań do wentylatorów 120mm z przodu, trzy mocowania 140mm u góry oraz dwa mocowania 120/140mm z tyłu i miejsce na montaż nawet najgrubszych radiatorów systemu chłodzenia cieczą z wentylatorami w konfiguracji push-pull. Dzięki wyjmowanym, teleskopowym uchwytom na wentylatory, obudowa CORSAIR może pomieścić do 18 wentylatorów i do czterech 480-milimetrowych (maksymalnie dwa na przodzie i dwa na dachu) radiatorów systemu chłodzenia cieczą. Pełne wymiary platformy to 693mm x 307mm x 697mm.