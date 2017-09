W produkcji systemu chłodzenia wykorzystano wiele patentów opracowanych przez inżynierów firmy Zalman. Ich wieloletnia praca doprowadziła do zminimalizowania dźwięku wydobywającego się na zewnątrz obudowy. Wbudowany system pięciu wentylatorów charakteryzuje cicha, ale co najważniejsze, wydajna praca. Jest możliwość rozbudowania tego układu o kolejne dwa wentylatory. Rozwiązanie poradzi sobie z obsługą podzespołów pracujących na najwyższych obrotach.

Obsługa podzespołów

W konstrukcji obudowy Zalman Z11 Plus HF1 można zamontować płyty główne ATX, microATX oraz Mini-ITX, które mogą być wyposażone w procesory renomowanych firm, takich jak Intel, czy AMD. Karty graficzne AMD Radon oraz Nvidia Geforce zainstalujemy bez żadnych problemów. Zalman Z11 to idealna propozycja dla osób, które potrzebują stworzyć „potwora" do gier.

Możliwość zamontowania aż 8 podzespołów

Obudowa sprawdzi się nie tylko wśród graczy, ale również osobom wykorzystującym komputer do pracy. W konstrukcji jest miejsce na zamontowanie aż sześciu dysków twardych o rozmiarze 3,5" i dwóch szybkich SSD 2,5". Oczywiście te kieszenie można wykorzystać do zupełnie innych celów i zainstalować w nich dodatkowe porty USB lub czytnik kart pamięci (3,5") oraz napędy optyczne, czytniki kart, kontrolery lub rezerwuar od chłodzenia wodnego (2,5").

Bogate wnętrze

W konstrukcji (w jej dolnej części) Zalman Z11 Plus HF1 można zamontować zasilacz w standardzie ATX. Zaraz obok tego miejsca zostały umieszczone filtry przeciwkurzowe, aby żaden brud nie dostawał się do środka zestawu. Jest to niezwykle ważne w kwestii odpowiedniego chłodzenia podzespołów. Dwa szybkie porty USB 3.0, dwa USB 2.0 oraz dwa audio umieszczone na górze, pozwalają na szybkie podłączenie zewnętrznych gadżetów, np. pendrive`a.

Obudowa Zalman Z11 Plus HF1 jest wykonana ze stali z plastikowymi elementami. Na całą konstrukcję producent daje 2 letnią gwarancję. Cena nie przekracza 300 zł.