Obudowa gamingowa Chieftec, która nie boi się kurzu

Największą zaletą obudowy przeznaczonej dla graczy Chieftec Hawk AL-02B-OP są wbudowane filtry (z przodu i u dołu) powstrzymujące kurz przed dostaniem się do wnętrza. Można je zdemontować do czyszczenia. Przedni panel konstrukcji wykonano z aluminium. We jej wnętrzu umieszczono zaczepy, które pozwalają na poukładanie kabli. W górnym panelu umieszczono zaś dwa złącza USB 3.0, jedno USB 2.0 oraz dwa złącza audio.

Obudowa z miejscem na 7 kart PCI waży 5,5 kg. Można w niej zamocować wszystkie najpopularniejsze formaty płyt głównych od mini ITX poprzez mATX po ATX. W obudowie zmieści się też cooler o wysokości maks. 166 mm.

Ceny obudów Chieftec Hawk:

AL-02B-OP bez zasilacza – ok. 180 zł,

AL-02B-400GPE (z zasilaczem o mocy 400 W) – ok. 330 zł.

