Oderwać się od Facebooka? To nie takie proste.

Dostał ban za karę

Louis Barclay, programista z Wielkiej Brytanii, jest twórcą rozszerzenia przeglądarki o nazwie Unfollow Everything. Narzędzie to pozwala użytkownikom automatycznie przestać obserwować wszystkich znajomych i strony na Facebooku, pozostawiając kanał z wiadomościami pustym.

Brytyjczyk dodał aplikację do sklepu Google'a w lipcu 2020 r. Narzędzie to zainteresowało również naukowców z Uniwersytetu Neuchâtel w Szwajcarii, którzy chcieli zbadać wpływ braku kanału z wiadomościami na zadowolenie ludzi na Facebooku, a także ilość czasu spędzonego na platformie. Rok potem Barclay otrzymał od prawników firmy list informujący go o usunięciu jego konta z platformy. „Facebook zbanował mnie, ponieważ pomagam ludziom rzadziej go używać" – zauważył w artykule, w którym opisał swoje perypetie z gigantem. Kanał z wiadomościami (News Feed), czyli niekończąca się strona na Facebooku, która wita użytkownika po zalogowaniu, to serce platformy i główne źródło dochodów.

fot. Dawid Sokołowski – Unsplash