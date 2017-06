Odnowiona seria Galaxy J

Cała linia Galaxy J charakteryzuje się wyjątkowym wzornictwem. Obudowy smartfonów wykonano z metalu, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość urządzeń i sprawia, że doskonale się prezentują. Dodatkowo, interfejs aparatu został uproszczony, a modele J7 i J5 wyposażono w zaawansowane kamery przednią i tylną, obie o rozdzielczości 13 megapikseli i z LED-ową lampą błyskową. Gwarantuje to ostre i wyraźne zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Z kolei, możliwość rozszerzenia pamięci aż do 256GB, za pomocą karty microSD, sprawia, że użytkownicy mogą uchwycić i zachować jeszcze więcej wspomnień.

Smartfony Galaxy J7 i J5 oferują także czytnik linii papilarnych, co jest kolejnym usprawnieniem w stosunku do wcześniejszej serii, a szybszy ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1,6GHz sprawia, że oba modele są wydajniejsze niż kiedykolwiek. Galaxy J7 charakteryzuje się wyświetlaczem Super AMOLED 5.5" o rozdzielczości Full HD, dłuższą żywotnością baterii i 3GB pamięci RAM. Natomiast model J5 ma wyświetlacz 5.2" o rozdzielczości HD.

Smartfon Galaxy J3, stylistycznie spójny z modelami J7 i J5, ma metalowy tył z elementami z wysokiej jakości tworzywa. Za sprawą zwiększonej pojemności (16GB) i 2GB pamięci RAM telefon pomieści tyle samo danych, co pozostałe modele linii J, a dzięki udoskonalonej kamerze tylnej o rozdzielczości 13 megapikseli z precyzyjnym autofokusem, zrobi jeszcze lepsze zdjęcia.

Dodatkowo, teraz wszystkie modele z serii J 2017 oferują zabezpieczenia oparte na funkcji Bezpieczny Folder, co gwarantuje najwyższy poziom poufności danych.

Samsung Galaxy J5 zadebiutuje na polskim rynku pod koniec czerwca. Model J7 pojawi się na sklepowych półkach na początku lipca, a J3 na początku sierpnia.