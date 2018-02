Odświeżone wersje wytrzymałych dysków HDD

Oba modele są wyposażone w interfejs USB 3.1, co umożliwia szybki transfer danych. Dysk HD710A Pro jest ponadto wstępnie sformatowany w systemie HFS+, co sprawia, że idealnie nadaje się do pracy z urządzeniami Apple.

Dyski HD710M Pro i HD710A Pro cechuje wyjątkowo duża odporność na wodę, kurz i wstrząsy (norma IP68). Mogę one wytrzymać nawet 60 min pod wodą na głębokości 2 m i spaść z wysokości 1,5 m bez obawy o jakiekolwiek uszkodzenia czy utratę zarchiwizowanych danych.

Oba modele są dodatkowo zabezpieczone przez system ochrony przed wstrząsami. W przypadku silnych drgań podczas transferu danych, chroni on nośnik przed zniszczeniem. Zaświecenie się czerwonej diody LED na obudowie dysku informuje o jego działaniu.

Biało-szara obudowa HD710A Pro wyróżnia się minimalistycznym stylem i swoistą elegancją. Z kolei kolorystyka obudowy HD710M Pro imitująca kamuflaż bojowy, nadaje temu modelowi wojskowego wyglądu. Cechą wspólną obu nośników jest klasyczny, lekko zaokrąglony kształt.

Nowe dyski HDD są dostępne w dwóch wariantach pojemnościowych: 1 TB i 2 TB. Ich wymiary to: 133,5 x 98,5 x 21,5 mm, a waga 270 g. W zestawie do obu urządzeń jest dołączony kabel USB 3.1. Modele HD710M Pro i HD710A Pro są objęte trzyletnią gwarancją od producenta. Sugerowane ceny dla obu dysków to 230 zł za 1 TB i 359 zł za 2 TB.