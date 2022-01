Odzież i obuwie w prawdziwym sklepie Amazona

Na każdą kieszeń

Jeszcze w tym roku Amazon otworzy w Glendale, na przedmieściach Los Angeles, swój pierwszy sklep odzieżowy w rzeczywistym świecie.

Asortyment będzie obejmował odzież, obuwie i akcesoria dla kobiet i mężczyzn w przystępnych ponoć cenach.

„Znajdziesz wszystko, od rzeczy podstawowych za 10 dolarów, przez designerskie dżinsy, po ponadczasowy produkt za 400 dolarów" – powiedziała stacji CNBC Simoina Vasen, dyrektor zarządzająca Amazon Style. „Chcemy sprostać każdemu budżetowi i każdej cenie", dodała.

Powierzchnia sklepu wynosić będzie niecałe 2,8 tysiąca metrów kwadratowych, jest mniejsza niż typowy amerykański dom towarowy, nie odbiega jednak od podobnych, konkurencyjnych punktów.

Bez aplikacji nie kupisz

Ważnym narzędziem do robienia zakupów w Amazon Style będzie smartfon z aplikacją. Po wejściu do sklepu klient zobaczy towar w jednym rozmiarze i kolorze, Dopiero po zalogowaniu się do aplikacji Amazon i zeskanowaniu kodu QR otrzymamy dokładną informację o wszytskich rozmiarach, kolorach i inne informacje dotyczące produktu.

W przymierzalniach znajdą się ekrany dotykowe, za pomocą których będzie można poprosić o dostarczenie innych modeli produktu.

fot. Amazon