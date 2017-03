Oficjalna premiera Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+

Oba smartfony zostały wyposażone w ekran Infinity: odpowiednio w wersjach 5,8 cala oraz 6,2 cala. Ich przedni panel niemalże w całości pokrywa gładka powierzchnia, bez fizycznych przycisków i ostrych kątów. Powłoka Corning Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu zapewnia trwałość wykonania.

Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ zostały wyposażone w dwa aparaty: przedni o rozdzielczości 8 MP i ogniskowej F1.7 z inteligentnym autofokusem, a także tylny - z matrycą 12 MP F1.7 Dual Pixel.

W obu urządzeniach wykorzystano pierwszy w branży procesor wykonany w technologii 10 nm, który odpowiada za wysoką moc obliczeniową smartfonów. Telefony obsługują także gigabitową łączność LTE i Wi-Fi, co pozwala na szybsze pobieranie plików z sieci niezależnie od ich rozmiarów, w tempie do 1 Gbps.

Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ korzystają z Samsung Knox, czyli platformy zabezpieczeń o parametrach znanych z systemów funkcjonujących w sektorze obronności. Dodatkowo wykorzystywane są w nich rozwiązania biometryczne, takie jak skaner odcisków palców czy skaner tęczówki i twarzy, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikowi. Sposób uwierzytelnienia zależy od wyboru użytkownika.

Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ współpracują z nowym Gear VR. Mogą również łączyć się z nową kamerą Gear 360 i nagrywać sekwencje wideo w jakości 4K i w technologii sferycznej (360 stopni), a także wykonywać zdjęcia w rozdzielczości 15 MP.

Firma Samsung postanowiła również wykorzystać moc obliczeniową nowych smartfonów z serii Galaxy, w innym urządzeniu ekosystemu Samsung, którego celem jest ułatwienie codziennej pracy. Mowa o Samsung DeX. To rozwiązanie, które przekształca smartfon w urządzenie stacjonarne. Dzięki Samsung DeX użytkownicy mogą w prosty sposób wyświetlać i edytować dane z telefonu na zewnętrznym ekranie, co sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej mobilna i sprawna.

Co jeszcze oferują nowe galaxy?

- Wodoodporność i pyłoszczelność w klasie IP68

- Obsługa kart MicroSD do 256 GB

- Always On Display, na którym można sprawdzić godzinę lub ważne notatki, bez konieczności aktywacji całego urządzenia

- Szybkie ładowanie, także bezprzewodowe

Samsung Connect

Ponieważ na rynku pojawia się coraz więcej produktów działających w ramach Internetu Rzeczy (IoT), w Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ zastosowano aplikację Samsung Connect, która upraszcza inteligentne zarządzanie wszystkimi urządzeniami za pośrednictwem jednej, zintegrowanej aplikacji. Użytkownicy mogą teraz łatwo aktywować urządzenia działające w ramach IoT, wykorzystując do tego szybki, trzyetapowy proces konfiguracji.

W zestawie z Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ użytkownicy znajdą również nowe słuchawki, dostrojone przez AKG firmy Harman, które zapewnią im doskonałą jakość dźwięku

Sprzedaż Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ w Europie rozpocznie się 28 kwietnia.

Najnowsze smartfony firmy Samsung będą dostępne w bogatej palecie kolorów: Black Sky, Orchid Grey i Arctic Silver.