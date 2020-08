Okrągłe urodziny "Woza"

Narodziny "Woza"

Jedenastego sierpnia 1950 roku na świat przyszedł Steve (a raczej Stephan Gary) „Woz" Wozniak, Amerykanin polskiego pochodzenia, obdarzony wyjątkową smykałką do techniki, co zresztą zawdzięcza ojcu i jego warsztatowi z częściami elektronicznymi, gdzie mały Steve spędzał mnóstwo czasu. W 1972 podczas studiów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley skonstruował „blue-box" czyli proste urządzenie umożliwiające darmowe (i nielegalne...) korzystanie z międzymiastowych połączeń telefonicznych, które za skromną opłatą odsprzedawał studentom. Tam też spotkał i zaprzyjaźnił się ze Stevenem Jobsem, zresztą za sugestią innego znajomego, który powiedział mu „powinieneś poznać Steve'a, bo on też lubi elektronikę i dowcipy".

Garażowe początki

W 1976 Wozniak i Jobs w garażu rodziców tego drugiego rozpoczęli montaż zaprojektowanej przez „Woza" maszyny. Aby zdobyć fundusze na jej budowę Wozniak sprzedał swój kalkulator HP-65 a Jobs samochód. Tak narodził się komputer Apple I, pierwszy „domowy" komputer z wbudowaną klawiaturą i małym telewizorkiem w roli monitora. I tak zaczęła się historia firmy Apple. Wozniak odszedł z niej w 1985, gdy przyjaźń z Jobsem stała się „szorstka". Obecny majątek Wozniaka wyceniany jest na ok. 100 mln. dolarów.

fot. Wikipedia (Michael Förtsch)