Optoma HD31UST – projektor do kina domowego w niewielkim mieszkaniu

Optoma HD31UST daje możliwość adaptacji każdej, także mocno ograniczonej przestrzeni do potrzeb kina domowego. Projektor nie wymaga skomplikowanej instalacji, jest prosty w obsłudze i wystarczająco jasny (3400 ANSI lumenów), by można go wykorzystać w warunkach mieszkania w bloku bez konieczności dodatkowego zaciemniania pokoju.

Zastosowana tu technologia ultrakrótkiego rzutu eliminuje problem cieni na ekranie, gdyż projektor można ustawić na szafce pod telewizor. Optymalna i możliwa do osiągnięcia w takich warunkach przekątna ekranu wynosi od 80 do 100 cali (od 2,03 do 2,54 metra). Projektor wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) z odzwierciedleniem gamy kolorów Rec. 709 - reprodukcja barw kinowych oraz ich nasycenie są zawsze zgodne z intencjami reżysera. Żywotność lampy modelu HD31UST w trybie eco+ to 15 000 godzin.

Korekcja trapezowa w pionie i poziomie oraz możliwość niezależnej regulacji każdego z narożników pozwalają na użycie projektora tam, gdzie nie mamy do dyspozycji ekranu projekcyjnego. Przykładowo, nadaje się on do wykorzystania w kinie letnim.

Specyfikacja techniczna

Duża uniwersalność i łatwa konfiguracja to kolejne mocne strony projektora Optoma HD31UST. Wyposażony jest m.in. w dwa złącza HDMI 1.4, co pozwala na niezależne podłączenie do niego dwóch źródeł obrazu. Jest też lżejszy i bardziej kompaktowy od poprzedniej generacji projektorów ultrakrótkiego rzutu - waży zaledwie 3,9 kg przy wymiarach 343 x 383 x 112 mm.

Obecność dwóch złączy HDMI oraz dwóch portów USB pozwala na stosunkowo łatwe dodanie do projektora modułu Wi-Fi oraz funkcjonalności smart TV - w tym celu wystarczy podłączyć do niego przystawkę klasy Google ChromecastTM lub Apple TVTM. Model HD31UST współpracuje również z modułem Optoma WHD200, który pozwala na bezprzewodowe przesyłanie obrazu w warunkach domowych, np. z komputera lub odtwarzacza Blu-ray. Projektor ma wbudowany głośnik o mocy 16 W.

Cena i dostępność

Projektor Optoma HD31UST jest już dostępny w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta oraz roczną (lub 1000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna modelu HD31UST w Polsce wynosi 5290 złotych.