Opublikowano skargę Amazonu przeciwko Donaldowi Trumpowi

Jesienią głośno było o sprawie tzw. kontraktu JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure). Dotyczyła ona zlecenia na budowę chmury, które Pentagon dość niespodziewanie przyznał Microsoftowi. Przez długi czas bowiem faworytem do jego przejęcia był Amazon, który miał przedstawiać najlepszą ofertę. Zdaniem firmy odebranie jej wartego 10 miliardów dolarów kontraktu było efektem interwencji prezydenta Donalda Trumpa, który miał kierować się osobistą niechęcią do Jeffa Bezosa, szefa koncernu.

Amazon od razu po ogłoszeniu wyników przetargu zapowiedział złożenie odwołania. Wczoraj oficjalnie poznaliśmy treść skargi złożonej przez firmę w sądzie federalnym w USA. Liczący 103 strony dokument z zarzutami wpłynął do sądu 12 września 2019 r., jednak na jego publikację czekaliśmy do tej pory. Treść pisma (po ocenzurowaniu poufnych danych) można znaleźć w internecie.

Firma oskarża w nim Donalda Trumpa o utratę kontraktu, opisując jego niechęć do Jeffa Bezosa i wskazując na krytykę, jakiej dopuszczał się wobec koncernu jako prezydent. Zdaniem Amazonu takie zachowanie bardzo przyczyniło się do rozstrzygnięcia przetargu JEDI. Firma wskazuje też, że Trump wykorzystał budżet Pentagonu, by realizować prywatne cele, jakimi jest wojna z Amazonem.

Reakcja Amazonu jest w pełni zrozumiała, ponieważ wyniki przetargu mocno zaskoczyły ekspertów z branży technologicznej. Konkurująca z koncernem Bezosa firma Microsoft musiała uporać się z protestem własnych pracowników, którym nie podobał się udział przedsiębiorstwa w projekcie „sprzecznym z ideałami firmy". Mimo problemów jako jedyna konkurowała z Amazonem do końca o udział w kontrakcie.

Z podobnego powodu swoją kandydaturę wycofał Google, a Oracle uznał, że nie sprosta zleceniu finansowo. Wniosek tej firmy o nieograniczanie zlecenia do tylko jednego zleceniobiorcy został odrzucony. Mocno zastanawiające jest również opóźnienie przez prezydenta o blisko miesiąc wyników przetargu.

fot. Gage Skidmore, flickr