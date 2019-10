Oto LUKE – proteza ręki inspirowana Gwiezdnymi Wojnami

Protezy bioniczne, które dają wrażenia dotykowe, to regularnie rozbudowywana gałąź neuroprotetyki. Badania nad takimi rozwiązaniami prowadzą m.in. pracownicy firmy DEKA we współpracy z Uniwersytetem w Utah. Od lat starali się oni przygotować protezę, która przywróci osobie po amputacji wrażenia zmysłowe generowane przez dotyk. Niedawno FDA zatwierdziło model kontrolowanej przez mózg protezy, która umożliwia użytkownikowi odzyskanie (w pewnym stopniu) czucia w utraconej ręce. Dzieje się tak dzięki informacji zwrotnej płynącej do mózgu podczas operowania sztuczną ręką – za sprawą stymulacji nerwów obwodowych oraz niewielkiego implanta umieszczonego w ciele osoby po amputacji.

Proteza o nazwie LUKE (Life Under Kinetic Evolution) to sztuczna kończyna, która na skutek współpracy z implantem zapewnia nieustanny przepływ informacji między neuronami – nerwy w okolicy amputowanego ramienia połączone są z elektrodami, dzięki czemu ramię „ożywa”. Gdy posiadacz protezy myśli więc o poruszeniu LUKE’iem, mózg wysyła przez zamocowane elektrody impulsy prosto do ramienia, a to sprawia, że bioniczna kończyna działa niemal jak „normalne” ramię. Skuteczność współpracy na poziomie „mózg-proteza” wzrasta wraz z czasem używania sztucznego ramienia.

Mioleketryczna proteza jest więc zewnętrznie zasilaną ręką, kontrolowaną za pomocą sygnałów pochodzących z mózgu i generowanych naturalnie przez mięśnie pozostałe w amputowanej części ramienia.

Twórcą LUKE'a jest koncern Mobius Bionics, a proteza jest obecnie jedyną dostępną w sprzedaży sztuczną kończyną tego typu. Firma pracowała nad nią od 15 lat, starając się stworzyć ramię, które w jak największym stopniu naśladowałoby anatomię ruchu ręki zdrowego człowieka. Jak zachowuje się LUKE na co dzień, można obejrzeć na kanale YouTube Uniwersytetu.

Nazwa LUKE, zaczerpnięta z sagi Gwiezdnych Wojen, jest związana z momentem walki Luke'a Skywalkera z Darthem Vaderem, kiedy to Luke traci prawą rękę.

fot. YouTube