Otworzysz auto za pomocą iPhone'a

Zapomniałeś kluczyków? To nic. Jeśli masz iPhone'a, to najnowsza aktualizacja systemu sprawi, że nie będziesz się musiał przejmować brakiem portfel i kluczyków do auta. Apple CarKey umożliwi bowiem otwieranie, zamykanie i rozruch samochodu przy użyciu smartfona.

Serwis 9to5Mac opublikował informację, że CarKey w iOS-ie 13.4 (beta) ma wbudowane wsparcie dla kluczyków samochodowych, bazujące na NFC. Usługa będzie działała na zasadzie „przycisku" i będzie dostępna na iPhone'y i Apple Watche.

Odczyt danych z CarKey będzie przebiegał identycznie jak w przypadku płatności kartą przy użyciu Walleta. Zbliżając telefon do czytnika, odblokujemy auto i włączymy silnik. Jedynym wymogiem będzie posiadanie samochodu z czytnikiem NFC.

fot. Apple