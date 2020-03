Owoc durian może posłużyć do produkcji superkondensatorów

Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney przeprowadzili badania, które pokazały, że resztki owocu mogą posłużyć do produkcji... superkondensatorów. Po przyjrzeniu się mikrostrukturze owocu doszli do wniosku, że resztki pozostające po zjedzeniu duriana mogą posłużyć do produkcji żelu nakładanego na elektrody, który umożliwiałby szybkie ładowanie sprzętu. Naukowcy tłumaczą, że właściwości te są wynikiem milionów lat ewolucji, w wyniku których wykształciła się odpowiednia struktura owocu. Wytworzona z resztek durianu substancja po nałożeniu na elektrodę może ułatwiać reakcje elektrochemiczne. Podobne właściwości wykazuje też kolczasty jackfruit.

Trudno spodziewać się, żeby pomysł został zastosowany na skalę globalną, tym niemniej może on pozwolić na zmniejszenie ilości bioodpadów. Taki jest też zasadniczy cel prowadzonych badań. Australijscy naukowcy poszukują bowiem różnych metod przetwarzania resztek jedzenia, by w ten sposób dbać o ekologię.

fot. Pixabay