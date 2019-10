PCI-SIG zapowiada standard PCI Express 6.0

PCI Express to połączenie pozwalające na przesyłanie danych z dużą prędkością, wykorzystywane do łączenia kart rozszerzeń (np. GPU) z płytą główną. To w dużej mierze szybkość transmisji warunkuje możliwości układów graficznych. Najpopularniejszy obecnie standard 3.0. PCIe 4.0 jest obsługiwany na razie wyłącznie przez nowe Ryzeny, a na odpowiedź Intela musimy poczekać jeszcze parę miesięcy.

Nie przeszkadza to jednak twórcom standardu pracować nad kolejnymi rozwiązaniami. Parę tygodni temu skończyły się prace nad standardem 5.0, a już teraz jego autorzy, firma PCI-SIG, poinformowała o możliwościach szóstej generacji nowego standardu. Nie oznacza to jednak, że zadebiutuje on w najbliższym czasie. Firma opracowuje bowiem nowe rozwiązania na zapas, by dać producentom sprzętu czas na ich praktyczne zastosowanie.

W tym momencie gotowa jest już edycja 0.3, a sam projekt ma być skończony w 2021 roku. To oznacza, że pierwsze urządzenia bazujące na tym rozwiązaniu zobaczymy w 2022 roku. Wiadomo już jednak, jakich dokładnie prędkości transmisji możemy się spodziewać. Planowane jest podwojenie transferu względem 5 generacji - Slot PCIe 6.0 x16 będzie mógł osiągnąć prędkość rzędu 256 GB/s. Gigatransfer wyniesie natomiast 64 GT/s. Taktowanie ustalono na poziomie 64 GHz.



Wszystkie te parametry będą możliwe dzięki nowej technologii enkodowania PAM4, która w odróżnieniu od klasycznego NRZ korzysta z czterech poziomów sygnału - dlatego zapisywane informacje są krótsze. Poprzednia technologia wykorzystywana jest od czasu premiery standardu 3.0 i taki krok jest konieczny, by wciąż zwiększać możliwości sprzętu.

fot. PCI-SIG