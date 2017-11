Parrot Bebop-Pro Thermal - dron do zadań specjalnych

Dron Bebop-Pro Thermal dedykowany jest do zadań profesjonalnych. W nowej serii Parrot Professional wykorzystano sprawdzone technologie dronów konsumenckich, aby stworzyć zestawy przydatne dla małych przedsiębiorstw oraz indywidualnych specjalistów.

Zestaw Parrot Bebop-Pro Thermal to rozwiązanie, na które składa się nie tylko sam dron, ale też precyzyjne sensory i oprogramowanie generujące dane gotowe do integracji w obrębie istniejących procesów biznesowych. Z powodzeniem wykorzystywać go mogą m.in. firmy budowlane (np. dekarze), instalatorzy paneli fotowoltaicznych, inspektorzy budowlani i służby ratunkowe - strażacy lub ekipy poszukiwawcze.

Na czterowirnikowym dronie Bebop-Pro Thermal zainstalowano 2 kamery - jedną klasyczną rejestrującą wideo w rozdzielczości Full HD oraz jedną termowizyjną. Dzięki temu operator może uzyskać szczegółowy obraz otoczenia oraz dodatkowo ma możliwość analizowania danych termicznych w czasie rzeczywistym. Podgląd i analizę obrazu z obu kamer zapewnia bezpłatna aplikacja na smartfony oraz tablety - Parrot FreeFlight Thermal.

Solidna podstawa - Parrot Bebop 2 Power

Zestaw Parrot Bebop-Pro Thermal oparto na nowym dronie Bebop 2 Power zmodyfikowanym pod kątem zastosowań profesjonalnych. Złożony dron jest lekki i kompaktowy, a jego rozstawienie oraz przygotowanie do lotu zajmuje zaledwie kilka minut. Zasięg dołączonego do zestawu kontrolera Parrot Skycontroller 2 pozwala operatorowi drona precyzyjnie manewrować pojazdem - również w niebezpiecznym środowisku, bez narażania zdrowia.

Analiza termiczna z aplikacją Parrot FreeFlight Thermal

Poza kontrolą podstawowych parametrów drona, darmowa aplikacja mobilna FreeFlight Thermal umożliwia także bezpośredni dostęp do obrazu z obu kamer umieszczonych na Bebop-Pro Thermal. W dowolnym momencie w czasie lotu operator może przełączać się między podglądem z kamery Full HD a termowizją. Może również zapisać materiały wideo na 32 GB wbudowanej pamięci drona.

Zainstalowana na pokładzie Bebop-Pro Thermal lekka (36,5 g) kamera termowizyjna FLIR ONE wyposażona jest w dwa sensory: RGB (rozdzielczość 1440 x 1080 px), rejestrujący kolorowy obraz oraz sensor termiczny (160 x 120 px), mierzący różnice temperatur. Strumień danych z obu czujników jest łączony w aplikacji FreeFlight Thermal, dając w rezultacie szczegółowy zapis termowizyjny. Dzięki temu operator natychmiast zauważy obszary o podwyższonej temperaturze czy miejsca występowania mostków termicznych. Po dotknięciu ekranu zostanie wyświetlona szacowana temperatura panująca we wskazanym miejscu.

Dostępne są 3 tryby termowizji:

· Standardowy: Wyświetlany jest obraz termiczny w skali od czerwonego (powyżej 160°C) do niebieskiego (poniżej 10°C). Tryb ten służy do szybkiego określania miejsc strat termicznych - przykładowo nieszczelności budynków.

· Dynamiczny: Skala barw obrazu termicznego jest dynamicznie dostosowana do temperatury otoczenia. To pozwala sprawniej identyfikować miejsca ubytków ciepła. Wysokie temperatury oznaczone są barwą czerwoną, chłodniejsze - niebieską.

· Hotspot: W trybie dedykowanym dla strażaków i służb ratunkowych odnotowywane są jedynie najwyższe zarejestrowane temperatury, które następnie nakładane są na obraz RGB.

Użytkownik może odtworzyć zarejestrowane nagrania w każdym z dostępnych trybów, a także wyeksportować je do standardowych formatów wideo.

Inspekcja budynku

14-megapikselowa kamera Parrot Bebop-Pro Thermal umieszczona z przodu pojazdu rejestruje stabilizowany optycznie obraz w rozdzielczości Full HD (1080 px). W połączeniu z aplikacją FreeFlight Thermal umożliwia bezpieczne dokonywanie inspekcji i oględzin budynków, dokumentując całość przelotu w łatwych do wyeksportowania plikach.

Parrot Bebop-Pro Thermal w Polsce

Zestaw Parrot Bebop-Pro Thermal pojawi się w sprzedaży w listopadzie i będzie dostępny w wybranych sklepach branżowych oraz w internetowym sklepie firmy Parrot. Sugerowana cena detaliczna kompletnego zestawu to 7 999 zł.