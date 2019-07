Patent Xiaomi na obiektyw peryskopowy

Serwis gsmarena odnalazł zarejestrowany w urzędzie patentowym przez Xiaomi wniosek o zastrzeżenie projektu kamery peryskopowej, który przyjęto 2 lipca 2019 roku. Tego typu obiektyw może znaleźć się w nowych smartfonach producenta.

Jednakże nie jest to rewolucja – systemy tego typu znajdziemy bowiem w telefonach Huawei P30 Pro czy Oppo Reno 10x zoom. Oczywiście uzyskanie patentu nie oznacza jeszcze, że Xiaomi na pewno z niego skorzysta.

To technologia umożliwiająca otrzymanie praktycznie bezstratnego zoomu i poprawiająca stabilizację obrazu. Patent polega na tym, że do głównej kamery dołącza się soczewkę peryskopową. Nazwa pochodzi stąd, że podobnie jak w peryskopie, światło pada na nią odbite prostopadle w odniesieniu do kamery. Do bezstratnego powiększania wykorzystywany jest tutaj efekt załamywania światła.

Można założyć, że ogniskowa takiej kamerki będzie wynosić co najmniej 125 lub 135 mm, czyli podobnie jak w smartfonach firm Oppo i Huawei.

fot. Chiński Urząd Patentowy