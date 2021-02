Patent na zmarłego

Microsoft patentuje chatbota reprezentującego osobę, która nie żyje

Miesiąc temu amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych udzielił Microsoftowi patentu na zgłoszenie „Tworzenie konwersacyjnego chatbota określonej osoby" – zmarłego przyjaciela lub członka rodziny. Bliska osoba – jej charakter i osobowość – będzie odtwarzana na podstawie takich danych „obrazy, dane głosowe, posty w mediach społecznościowych, wiadomości elektroniczne" i inne dane osobowe.

Pomysł na to, że w przyszłości będzie można porozmawiać z AI symulującą kogoś, kto odszedł, nie jest nowy. Znamy go choćby z odcinku serialu Black Mirror „Be Right Back", w którym młoda kobieta wykorzystuje dane swojego zmarłego partnera, aby stworzyć na ich podstawie chatbota, a ostatecznie – robota.

Obecnie brakuje wytycznych dotyczących danych osób po ich śmierci, co oznacza, że teoretycznie każdy może zebrać dane zmarłego i wykorzystać w celu stworzenia sztucznej inteligencji bez uprzedniej zgody danej osoby.

fot. Gerd Altmann – Pixabay