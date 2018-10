Patriot Evolver – superszybki przenośny dysk SSD

Patriot Evolver mieści się w eleganckiej srebrnej obudowie o kompaktowych rozmiarach, która została wykonana z wysokiej jakości materiału. Dysk wyposażono w interfejs ThunderBolt 3 ze złączem USB-C oraz kontroler Phison E8 (PCIe), dzięki czemu urządzenie pozwala na sekwencyjny odczyt i zapis danych z bardzo dużą prędkością.

Wykorzystanie ThunderBolt 3 pozwala na transfery nawet do 8 razy szybsze niż jest to możliwe przy korzystaniu z interfejsu USB 3.0. Unikatową cechą ThunderBolt 3 jest także jego elastyczność i uniwersalność, co pozwala na jednoczesne wykorzystywanie go do różnych dodatkowych zadań, np. w roli stacji dokującej dla rozładowanego sprzętu.

Dzięki połączeniu przez Patriota interfejsu ThunderBolt z bardzo wydajnym kontrolerem, użytkownicy otrzymali superszybki zewnętrzny dysk SSD. Producent rekomenduje jego wykorzystanie w szczególności do realizacji zadań, które wymagają operowania dużymi plikami. Idealnie sprawdzi się on zatem w roli:

- podręcznego dysku z rozruchową wersją systemu operacyjnego oraz z zainstalowanymi wszelkimi aplikacjami, z którym lubimy korzystać;

- magazynu na synchronizowane dane oraz często aktualizowane kopie zapasowe, albo na kolekcję ulubionych filmów;

- elastycznej i szybko reagującej przestrzeni roboczej do pracy z aplikacjami graficznymi, a także przy pracy w środowisku 3D, wirtualnej rzeczywistości czy też do obróbki materiałów wideo w HD i 4K;

- zewnętrznej platformy do instalowania gier - wykorzystanie EVLVR nie tylko odciąży zasoby i ułatwi utrzymanie sprawnie działającego systemu operacyjnego, ale i poprawi statystyki liczby wyświetlanych klatek na sekundę (dzięki większej przepustowości łącza i samego SSD, a także zminimalizowaniu negatywnego wpływu fragmentacji danych na wydajność, co jest bolączką dysków HDD);

- narzędzia do optymalizacji i przyśpieszenia zadań związanych z kompresją oraz szyfrowaniem danych;

- dysk - dzięki dużemu buforowi pamięci - można także wykorzystać jako doskonałe uzupełnienie sprzętowej platformy osób nagrywających lub na żywo streamujących obraz w internecie.

Urządzenie ma wymiary 101 mm (długość) × 46 mm (szerokość) × 11 mm (wysokość) i masę około 88 gramów. Jest objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.

Patriot Evolver jest dostępny wersji z 512GB i 1TB pojemności. Rekomendowana cena detaliczna tego urządzenia to odpowiednio 990 zł i 1650 zł.