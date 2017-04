Pendrive ADATA AI920 w nowym kolorze

Do wykonania AI920 w wersji Jet Black wykorzystano farbę odporną na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Zastosowana powłoka ma trwałość na zarysowania na poziomie 2H. Pendrive ma metalową obudowę i został wykonany w technologii COB (Chip-On-Board), dlatego mimo braku zatyczki, oferuje pełną odporność na wodę oraz kurz.

AI920 to miniaturowa pamięć flash ze złączami Lightning oraz USB 3.1. W odróżnieniu od innych produktów tego typu, umożliwia dwukierunkowe kopiowanie danych, a także łatwe wykonywanie kopii zapasowych. Pendrive jest w pełni kompatybilny z systemem iOS. Posiada certyfikat Apple MFi, gwarantujący pełną zgodność z urządzeniami tego producenta.

Zastosowanie złącza USB 3.1 umożliwia kopiowanie plików z prędkością do 150 MB/s (oraz do 30 MB/s przez port Lightning). Specjalnie zaprojektowana wtyczka jest nieco dłuższa od standardowej, dlatego akcesorium bezproblemowo podłączymy do tabletu lub smartfona w etui.

Działanie urządzenia dodatkowo wspiera dedykowana aplikacja i-Memory. Umożliwia zapisywanie wykonanych zdjęć i nagrań bezpośrednio na pamięci flash. I-Memory zostało również zoptymalizowane do obsługi Airpods, tak aby dostarczać dźwięk w bezstratnej jakości. Akcesorium obsługuje ponad 40 najpopularniejszych formatów plików, w tym materiały wideo w rozdzielczości 4K.

Pendrive waży tylko 3,6 g, a jego wymiary to: 37,8 x 16,9 x 6,9 mm. Występuje w trzech wersjach pojemnościowych: 32 GB, 64 GB oraz 128 GB. Nowa wersja kolorystyczna wkrótce trafi do sprzedaży i będzie objęta dwuletnią gwarancją producenta.