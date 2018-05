Philips 221B8 i 243S5 - niedrogie monitory do biura

Philips 221B8 - wysoka ergonomia w przystępnej cenie

Pierwszy z dwóch zapowiedzianych monitorów Philips to przedstawiciel nowej serii B8. Jego cechą charakterystyczną jest ergonomiczna podstawa Smart Ergo Base z wielozakresową regulacją ekranu, dzięki której monitor można idealnie ustawić na biurku. Model ten wyposażony jest w czteroportowy hub USB, dzięki czemu takie peryferia jak mysz czy klawiatura można podpiąć bezpośrednio do urządzenia i ograniczyć ilość kabli na biurku.

Dodatkowym atutem monitora jest rzadko spotykana w niedrogich ekranach funkcja pivot. Philips 221B8 dysponuje złączem Display Port 1.2 i wspiera tryb daisy-chain, a więc idealnie nadaje się do budowy stanowisk roboczych składających się z kilku monitorów.

Urządzenie bazuje na matrycy TN o przekątnej 22 cali i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Maksymalna jasność ekranu to 250 cd/m², a czas reakcji to 5 ms (GtG). Po włączeniu trybu SmartResponse można go zredukować do 1 ms (GtG). Philips 221B8 wspiera funkcje ograniczające zmęczenie wzroku: LowBlue oraz Flicker Free. Monitor będzie dostępny w Polsce w czerwcu, w sugerowanej cenie detalicznej 579 złotych.

Philips 243S5 - solidne i estetyczne 24 cale

Drugi z zapowiedzianych monitorów - Philips 243S5 również został wyceniony na 579 złotych, ale zaoferuje użytkownikowi ekran o nieco większej przekątnej wynoszącej 24 cale. Podobnie jak w przypadku modelu 221B8, w 243S5 wykorzystana została matryca TN o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i maksymalnej jasności 250 cd/m². Typowy czas reakcji matrycy tego monitora wynosi 1 ms (GtG).

Monitor wyróżnia się bardzo niskim poborem energii elektrycznej (zaledwie 15,3 W) i prostą, ale funkcjonalną konstrukcją. Obudowa została wykonana z czarnego, teksturowanego plastiku - wyjątkowo łatwego w utrzymaniu czystości. Philips 243S5 opiera się na stabilnej stopce z regulacją pochylenia, którą można zdemontować jeśli użytkownik zdecyduje się na montaż w uchwycie typu VESA 100 x 100 mm. Zestaw złączy monitora obejmuje: HDMI 1.4, DVI oraz analogowe VGA.