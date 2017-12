Philips: 32-calowy monitor z HDR i USB-C

Realistyczny i wyraźny obraz

Nowy monitor marki Philips docenią hobbyści fotografii i montażu wideo. 10-bitowa matryca IPS o przekątnej 32 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wyróżnia się szeroką przestrzenią barw - 1,07 mld kolorów (pokrywa 99% palety Adobe RGB). Dodatkowo oferuje wsparcie dla przyszłościowej technologii HDR (High Dynamic Range), pozwalającej na wyświetlanie obrazów prezentujących się bardziej naturalnie dla ludzkiego oka. Dzięki HDR odwzorowanie szczegółów w ciemnych oraz bardzo jasnych scenach - w materiałach wideo i grach - powinno być dużo lepsze.

Jasność podświetlenia ekranu w monitorze Philips 328P6AUBREB wynosi 450 cd/m², a typowy współczynnik kontrastu to 1200:1. Czas reakcji matrycy to 4 ms (GtG). Monitor wspiera dwa rozwiązania, które ograniczają zmęczenie wzroku związane z długotrwałą pracą przed ekranem. Pierwsze z nich to technologia Flicker-Free, redukująca migotanie wyświetlacza. Drugim jest natomiast tryb LowBlue, ograniczający emisję niekorzystanie wpływającego na wzrok niebieskiego światła.

Wygląd i funkcjonalność

Philips 328P6AUBREB, podobnie jak pozostałe modele z linii P, wyposażony jest w ergonomiczną podstawę SmartErgoBase. Umożliwia ona precyzyjne ustawienie urządzenia dzięki regulacji wysokości i pochylenia ekranu w bardzo szerokim zakresie. Dodatkowo podstawa posiada obrotnicę, a ekran można przekręcić o 90 stopni (tryb pivot), co przydaje się przy pracy z dokumentami i stronami WWW. Podstawę można zdemontować, a sam monitor umożliwia montaż w systemie VESA, co może być przydatne przy budowie stanowisk wyposażonych w dwa lub więcej ekranów.

Monitor dzięki złączu USB-C (3.1 Gen 2) umożliwia szybkie i wygodne dokowanie laptopa - model 328P6AUBREB sprawdzi się więc zarówno w biurze jak i gabinecie. Zastosowanie USB-C daje liczne korzyści, związane z wykorzystaniem jednego kabla do przesyłania obrazu, dźwięku, multiplikacji portów USB oraz transmisji danych pomiędzy komputerem a monitorem. Dodatkowo podłączony do monitora laptop może być zasilany poprzez port USB-C.

Nowy monitor wyposażony jest także w złącza: VGA, HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.2. W urządzenie został także wbudowany hub USB 3.0 z trybem szybkiego ładowania oraz moduł sieciowy z gniazdem Ethernet. Philips 328P6AUBREB dysponuje głośnikami stereofonicznymi o mocy 2 x 3W, ale daje również możliwość dyskretnego podłączenia słuchawek do dedykowanego wyjścia audio.

Cena i dostępność

Philips 328P6AUBREB zadebiutuje na rynku w styczniu 2018 roku. Sugerowana przez producenta cena detaliczna monitora została ustalona na poziomie 2099 zł.