Philips Momentum – monitor uniwersalny

Philips Momentum 436M6VBPAB to monitor o przekątnej 43 cali - jego ekran jest wystarczająco duży, by można było grać na nim z kanapy. Wspiera również pełnoprawny HDR w standardzie VESA DisplayHDR 1000, więc konsolowe tytuły wykorzystujące tę technologię nie będą wyglądać na nim gorzej niż na porównywalnym telewizorze. Oferuje rozdzielczość 4K, więc można do niego podłączyć PS4 Pro lub XBOX One X, a dodatkowo także peceta. Monitor ma pełen komplet złączy, wliczając w to najnowszy standard USB-C wspierany przez najnowszej generacji laptopy. Momentum w pełnym zakresie wpisuje się więc w ramy „kombajnu" - monitora uniwersalnego.

Technologia HDR gwarantuje, że kontrast i jasność ekranu będą wystarczające zarówno do rozrywki, jak i do pracy (choćby do montażu materiałów wideo). W stosunku do monitorów bez wsparcia dla HDR, Momentum zapewnia niemalże trzykrotnie większą jasność. Jeśli chodzi o jego przewagę nad typowym telewizorem - kluczem jest tu stosunkowo niski input lag, wynoszący zaledwie 21 ms. Model 436M6VBPAB wyposażono także w dwa 7-watowe głośniki w standardzie DTS Sound, a do zestawu dołączono również pilot, który umożliwia sterowanie monitorem z kanapy czy fotela.

Momentum to model, który łączy dwa światy - konsol i pecetów - w sensowną i (biorąc pod uwagę jego cenę) niezbyt kosztowną całość. Szczególnie znajdzie zastosowanie w niewielkim mieszkaniu, gdzie 43 cale nie rozpłyną się w przestrzeni ogromnego salonu. Można na nim grać, można też z powodzeniem obejrzeć serial z Netfliksa czy Showmax, wreszcie można na nim pracować i wykorzystać jego potencjał w zakresie obróbki zdjęć czy montażu wideo. Momentum ma zresztą dość unikalne wzornictwo, które sprawia, że nie wygląda on jak typowy monitor. Wisienką na torcie jest podświetlenie Ambiglow, które nawiązuje do znanego z telewizorów marki Philips podświetlenia Ambilight.

Monitor Philips Momentum jest dostępny w polskich sklepach w cenie ok 3300zł.