Phison zapowiada kontroler dysków SSD z odczytem 7,4 GB/s

Jeszcze szybsze dyski SSD

Firma Phison skonstruowała nowy kontroler dysków SSD, noszący nazwę PS5018-E18. Umożliwia on zbudowanie nośnika charakteryzującego się prędkością odczytu na poziomie 7,4 GB/s oraz nieco przekraczającego 7 GB/s przy zapisie. Tak dużą prędkość udało się uzyskać dzięki zastosowaniu interfejsu PCIe 4.0. Do tego zastosowano trzy rdzenie ARM Cortex-R5, a całość bazuje na 12-nanometowej litografii.

Tanio nie będzie

To pierwszy tego typu projekt; wkrótce powinien trafić do sklepowych konstrukcji. Obecnie powstają jedynie modele prototypowe i minie jeszcze trochę czasu, nim wykorzystujące narzędzie dyski trafią do sprzedaży komercyjnej. Będą to jednak najprawdopodobniej najdroższe konstrukcje na rynku.

fot. Phision