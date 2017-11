Photon - robot, który rozbudza serce do programowania

Photon to pierwszy robot, który rozwija się razem z dzieckiem. Oznacza to, że jego kolejne, coraz bardziej zaawansowane możliwości, są odblokowywane dopiero wtedy, gdy dziecko zrozumie na czym polegają dotychczasowe zadania. Dzięki temu mamy pewność, że maluch faktycznie nabywa wiedzę, która z pewnością przyda się mu w przyszłości.

Robot został zaprojektowany przez specjalistów z dziedziny psychologii, grywalizacji oraz user experience. Daje to gwarancję, że każde dziecko pokocha go od pierwszego użycia. Photon posiada także ogromną ilość czujników, które umożliwiają mu interakcję z otoczeniem, co sprawia że urządzenie jest prawdziwym przełomem w edukacji. Dzięki nowemu przyjacielowi, Photonowi, każde dziecko nie tylko rozwinie umiejętność logicznego myślenia oraz pamięć, ale przede wszystkim zostanie mistrzem programowania!

Robot jest odpowiedni dla dzieci od 6 do 12 lat.